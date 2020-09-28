Міністерства оборони Азербайджану та Вірменії опублікували відео боїв, які проходили в Нагірному Карабасі.

Азербайджанські військові показали кадри, де було застосовано артилерійські та мінометні удари. Також застосовувалася Реактивна система залпового вогню.

Зі свого боку Міноборони Вірменії показало відео застосування важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" ВС Азербайджану по об'єктах на території Нагірного Карабаху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, у Нагірному Карабаху поновились бої. Уряду Вірменії та невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.

Пізніше в Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в Нагірному Карабасі збройні сили Азербайджану втратили убитими близько 200 військовослужбовців.