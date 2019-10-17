Військова операція Туреччини у Сирії: курди заявили про сотні загиблих

Від початку військової операції Туреччини у Сирії загинули 218 мирних жителів-курдів, ще близько 650 були поранені.

Такі дані оприлюднили 17 жовтня у департаменті охорони здоров'я автономної адміністрації територій на північному сході Сирії, передають "РИА Новости".

Як відомо, операція "Джерело світла", оголошена Туреччиною на території Сирії, почалася 9 жовтня. Головним її завданням була названа боротьба з терористами ІДІЛ та курдськими формуваннями на околицях південного кордону Туреччини.

Війська Туреччини на кордоні Сирії

"Департамент охорони здоров'я автономної адміністрації оголосив про загибель 218 мирних жителів, зокрема 18 дітей, і 653 постраждалих, зокрема 35 дітей, в результаті турецької агресії", – йдеться у зведенні адміністрації.

Відомо також, що п'ятеро загиблих були медиками.

Про початок військових дій особисто оголошував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Турецька авіація атакувала північний схід Сирії, курди у відповідь обстріляли турецькі міста з мінометів. Світова спільнота закликала країн до стриманості, а глава США Дональд Трамп відкрито пригрозив Ердогану санкціями.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня стало відомо, що Туреччина у прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того як президент оголосив про початок нової військової операції.

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