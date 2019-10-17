Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 14:32
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Військова операція Туреччини у Сирії: курди заявили про сотні загиблих

3.4т Читати матеріал російською

Від початку військової операції Туреччини у Сирії загинули 218 мирних жителів-курдів, ще близько 650 були поранені.

Такі дані оприлюднили 17 жовтня у департаменті охорони здоров'я автономної адміністрації територій на північному сході Сирії, передають "РИА Новости".

Як відомо, операція "Джерело світла", оголошена Туреччиною на території Сирії, почалася 9 жовтня. Головним її завданням була названа боротьба з терористами ІДІЛ та курдськими формуваннями на околицях південного кордону Туреччини.

Війська Туреччини на кордоні Сирії

Війська Туреччини на кордоні Сирії

"Департамент охорони здоров'я автономної адміністрації оголосив про загибель 218 мирних жителів, зокрема 18 дітей, і 653 постраждалих, зокрема 35 дітей, в результаті турецької агресії", – йдеться у зведенні адміністрації.

Новини
Літаки США і Туреччини "зчепилися" над Сирією: деталі небезпечного інциденту

Відомо також, що п'ятеро загиблих були медиками.

Про початок військових дій особисто оголошував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Турецька авіація атакувала північний схід Сирії, курди у відповідь обстріляли турецькі міста з мінометів. Світова спільнота закликала країн до стриманості, а глава США Дональд Трамп відкрито пригрозив Ердогану санкціями.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня стало відомо, що Туреччина у прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того як президент оголосив про початок нової військової операції.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
14
1
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Во как лихо НАТА воюет,не то что русские оккупанты.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / думки

ads pixel