Військова операція Туреччини у Сирії: курди заявили про сотні загиблих

Від початку військової операції Туреччини у Сирії загинули 218 мирних жителів-курдів, ще близько 650 були поранені.
Такі дані оприлюднили 17 жовтня у департаменті охорони здоров'я автономної адміністрації територій на північному сході Сирії, передають "РИА Новости".
Як відомо, операція "Джерело світла", оголошена Туреччиною на території Сирії, почалася 9 жовтня. Головним її завданням була названа боротьба з терористами ІДІЛ та курдськими формуваннями на околицях південного кордону Туреччини.
Війська Туреччини на кордоні Сирії
"Департамент охорони здоров'я автономної адміністрації оголосив про загибель 218 мирних жителів, зокрема 18 дітей, і 653 постраждалих, зокрема 35 дітей, в результаті турецької агресії", – йдеться у зведенні адміністрації.
Відомо також, що п'ятеро загиблих були медиками.
Про початок військових дій особисто оголошував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Турецька авіація атакувала північний схід Сирії, курди у відповідь обстріляли турецькі міста з мінометів. Світова спільнота закликала країн до стриманості, а глава США Дональд Трамп відкрито пригрозив Ердогану санкціями.
Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня стало відомо, що Туреччина у прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того як президент оголосив про початок нової військової операції.
Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та вдасться до будь-яких "позарамкових" дій.
15 жовтня глава США ввів санкції проти Міноборони та Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військову операції у Сирії.
16 жовтня Трамп закликав Туреччину закінчити операцію і пригрозив новими санкціями. Реджеп Ердоган у відповідь наголосив, що він "ніколи не оголосить про припинення вогню" у північно-східній Сирії.
Ердоган також принизив главу Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, публічно назвавши його "дилетантом". Різку заяву він зробив після повідомлення німецького міністра про намір обмежити експорт озброєнь Анкарі через ситуацію у Сирії.
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