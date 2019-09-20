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20 вересня • оновлено в 06:52
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Військова допомога Україні: в США прийняли важливе рішення

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Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні 250 млн доларів військової допомоги.

Законопроект був затверджений конгресменами в четвер, передає Defense News. Вже наступного тижня його повинні розглянути в Сенаті Конгресу.

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Згідно із законопроектом про тимчасове фінансування федерального уряду до 21 листопада, кошти Україні продовжать виділятися в наступному фінансовому році. Для США це 1 жовтня.

Військова допомога Україні: в США прийняли важливе рішення

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

  • 28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння. Проект спрямований на надання Україні ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет. У Палаті представників Конгресу розглядалася своя версія проекту оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні $250 млн військової допомоги.

  • До цього економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектора, охорону праці та гуманітарну допомогу.

  • Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як в межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

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Тема
Військова допомога Україні
Місце
США
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Fisher Sam
Fisher Sam
Боже Благослови Америку. СМЭРТЬ МОСКОВИИ.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Скоро запануете
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Не в коня овес
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гусенцова Галина, почему же не в коня? Цель существования б\Украины - быть геморроем для РФ. Я всегда спорил с российскими шапкозакидателями, трубящими, что "завтраукраинавсё". Ей не дадут подохнуть. Будут содержать в нынешнем скотском состоянии, подкармливая по-минимуму. Нищее население легче загнать в армию, им легче что-то внушить в своих целях... А в случае угрозы настоящего реального замеса между РФ и Западом, вооружить и бросить в первых рядах в виде дешевого мяса, перед более дорогим восточноевропейским мясом.
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