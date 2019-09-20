Військова допомога Україні: в США прийняли важливе рішення

Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні 250 млн доларів військової допомоги.

Законопроект був затверджений конгресменами в четвер, передає Defense News. Вже наступного тижня його повинні розглянути в Сенаті Конгресу.

Згідно із законопроектом про тимчасове фінансування федерального уряду до 21 листопада, кошти Україні продовжать виділятися в наступному фінансовому році. Для США це 1 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння. Проект спрямований на надання Україні ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет. У Палаті представників Конгресу розглядалася своя версія проекту оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні $250 млн військової допомоги.

До цього економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектора, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як в межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

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