Адміністрацію президента США Дональда Трампа зобов'язали надати електронне листування про військову допомогу Україні, а також вказівку про її припинення.

Таке рішення нібито було ухвалено Трампом після скандальної телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським, яке відбулося 25 липня 2019 року. Запит на оприлюднення 20 електронних листів видала окружна суддя США Емі Джексон, передає Law and Crime.

Джексон головувала у справі Роджера Стоуна, колишнього радника Трампа, якого звинувачували в наданні неправдивих свідчень.

Рішення було ухвалено за позовом видання The New York Times у рамках закону про доступ до інформації, оскільки Білий дім відмовив у наданні документів виданню.

"Документи в цій категорії – це електронне листування президента, або віцепрезидента, або безпосередніх радників президента за президентським рішенням про обсяг, строки та мету затримки військової допомоги Україні", – зазначила заступниця юриста бюджетного управління Білого дому Гедері Уолш.

Адміністрація Трампа поки відмовляється надавати повідомлення, стверджуючи, що документи захищені від оприлюднення на законодавчому рівні.

Зеленський і Трамп

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