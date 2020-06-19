Присутність у Польщі американських військ звільнила країну від російського впливу.

Як повідомляє wPolityce.pl, таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з жителями Єнджеюва. Він назвав дуже важливим той факт, що тисячі солдатів армії США будують свою базу ПРО в Редзіково.

"Сьогодні ми дійсно стаємо незалежними від Росії. Скоро ця незалежність стане повною – коли ми побудуємо газопровід Baltic Pipe і будемо мати свободу вибору, у кого купувати газ – у Росії чи інших постачальників. Тоді ми будемо повністю незалежні", – заявив Дуда.

За його словами, коли Польща закінчить канал через Балтійську косу, то більше "не питатиме росіян, чи можна зайти з Балтійського моря в води затоки".

"Тоді буде справжній вибір і справжня незалежність від Росії", – завершив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анджей Дуда заявив, що у Польщі немає підстав називати Росію ворогом НАТО, хоча деякі її дії "неприйнятні".