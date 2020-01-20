Війська США перекрили дорогу солдатам Росії в Сирії

Військові США зупинили солдат Росії, які намагалися проїхати до нафтового родовища Румейлан в Сирії.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu, посилаючись на джерела. Інцидент трапився на території, підконтрольній курдським військовим формуванням.

При цьому військам Росії наказали повернутися в район Амуда, заблокувавши їм шлях вперед. В районі Румейлан розташовується авіабаза США. До цього росіян розгортали назад курди.

Війська США перекрили дорогу солдатам Путіна в Сирії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські військові похвалилися, що за два дні нібито ліквідували близько 50 терористів в Сирії після того, як бойовики з угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам" спробували прорвати позиції Збройних сил Сирії.

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