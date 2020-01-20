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20 січня • оновлено в 08:07
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Війська США перекрили дорогу солдатам Росії в Сирії

5.3т
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Військові США зупинили солдат Росії, які намагалися проїхати до нафтового родовища Румейлан в Сирії.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu, посилаючись на джерела. Інцидент трапився на території, підконтрольній курдським військовим формуванням.

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При цьому військам Росії наказали повернутися в район Амуда, заблокувавши їм шлях вперед. В районі Румейлан розташовується авіабаза США. До цього росіян розгортали назад курди.

Війська США перекрили дорогу солдатам Путіна в Сирії

Війська США перекрили дорогу солдатам Путіна в Сирії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські військові похвалилися, що за два дні нібито ліквідували близько 50 терористів в Сирії після того, як бойовики з угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам" спробували прорвати позиції Збройних сил Сирії.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Петров Игорь
Петров Игорь
...очевидцы говорят ,у американских военных были стикеры на руском языке- "можем повторить как в прошлом году".
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ОТСОСАЛИ РУЗКИЕ МРАЗИ... ВСЮ ЖИЗНЬ БУДЕТЕ СОСАТЬ...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На этот раз рашистским ихтамнетам повезло- оставили живыми,но везение штука изменчивая.
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