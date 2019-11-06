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6 листопада • оновлено в 22:33
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Вже більше 30 тисяч: Україна в ООН розповіла про війська Путіна в Криму

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Станом на осінь 2019 року в анексованому Криму перебувають 31,5 тисяч військових Росії і близько тисячі танків, броньовиків, одиниць авіації і флоту.

Про це на брифінгу "Демілітаризація, деоккупація і реінтеграція АР Крим та м. Севастополь (Україна): майбутні виклики" в середу, 6 листопада, в штаб-квартирі ООН заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, пише "Укрінформ".

За його даними, на території півострова перебувають 40 російських танків, 583 одиниць броньованої техніки, 162 одиниць важких артилерійських установок, 122 бойових літаки, 62 вертольоти, 12 систем залпового вогню. Крім того, в регіоні діють 34 російські військові кораблі і сім підводних човнів.

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Вже більше 30 тисяч: Україна в ООН розповіла про війська Путіна в Криму

Укрінформ

Божок звернув увагу на те, що за кілька останніх років Росія істотно збільшила мілітаризацію Криму.

"Це відбувалося сплановано і послідовно. Однак, Росія не збирається зупинятися на цьому. Очікується, що чисельність російських військ і озброєння збільшиться в 1,5 рази до 2025 року", – додав він.

Божок також підкреслив, що Росія нарощує ядерну інфраструктуру в Криму. "Ми отримали багато сигналів про переведення морських засобів доставки ядерної зброї з основної частини Росії на територію окупованого Криму, а також в районі Севастополя була розконсервована відповідна інфраструктура для зберігання таких засобів", – пояснив він.

У зв'язку з цим Божок повідомив про намір України внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проеєкт резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів" і закликав країни-члени ООН підтримати цей документ. Головною метою проєкту є примус РФ вивести всі війська з Криму і завершити тимчасову окупацію півострова.

Україна в ООН розповіла про війська Путіна в Криму

Україна в ООН розповіла про війська Путіна в Криму

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький попередив про потужні угруповання військ Путіна в Криму.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ООН Крим
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Дудко Олег
Дудко Олег
Армия вислоухих мастерски убивает детей и гражданских на Донбассе, а на крымском перешейке даже пукнуть боятся, чтобы за выстрел не приняли. Остаётся только жаловаться и плакать.
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Моторола Жив
Моторола Жив
и от таких новостей paгульки все шаровары обдрищут жидким поносом...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Так вы ишшо и ябеды... Вот тока одно непонятно. Поросенок в ранге головнокомандуючего и супергетьмана всея Украины и окрестностей утверждал, шо на Донбассе ВСУ успешно воюет против 200тыс кадровой группировки ВС РФ плюс ополченцы. В Крыму в семь раз меньше, а воевать ссыкотно. Это как?
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