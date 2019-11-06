Вже більше 30 тисяч: Україна в ООН розповіла про війська Путіна в Криму

Станом на осінь 2019 року в анексованому Криму перебувають 31,5 тисяч військових Росії і близько тисячі танків, броньовиків, одиниць авіації і флоту.

Про це на брифінгу "Демілітаризація, деоккупація і реінтеграція АР Крим та м. Севастополь (Україна): майбутні виклики" в середу, 6 листопада, в штаб-квартирі ООН заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, пише "Укрінформ".

За його даними, на території півострова перебувають 40 російських танків, 583 одиниць броньованої техніки, 162 одиниць важких артилерійських установок, 122 бойових літаки, 62 вертольоти, 12 систем залпового вогню. Крім того, в регіоні діють 34 російські військові кораблі і сім підводних човнів.

Укрінформ

Божок звернув увагу на те, що за кілька останніх років Росія істотно збільшила мілітаризацію Криму.

"Це відбувалося сплановано і послідовно. Однак, Росія не збирається зупинятися на цьому. Очікується, що чисельність російських військ і озброєння збільшиться в 1,5 рази до 2025 року", – додав він.

Божок також підкреслив, що Росія нарощує ядерну інфраструктуру в Криму. "Ми отримали багато сигналів про переведення морських засобів доставки ядерної зброї з основної частини Росії на територію окупованого Криму, а також в районі Севастополя була розконсервована відповідна інфраструктура для зберігання таких засобів", – пояснив він.

У зв'язку з цим Божок повідомив про намір України внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проеєкт резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів" і закликав країни-члени ООН підтримати цей документ. Головною метою проєкту є примус РФ вивести всі війська з Криму і завершити тимчасову окупацію півострова.

Україна в ООН розповіла про війська Путіна в Криму 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький попередив про потужні угруповання військ Путіна в Криму.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся