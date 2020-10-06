Війська Росії в Білорусі – загроза для України, – генерал Ходжес

Поява російських військ в Білорусі може нести загрозу для України, а також Польщі та країн Балтії.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі в 2014-17 роках, ветеран війни в Іраку та Афганістані Бен Ходжес. На його думку, Москва зробить все можливе, щоб Лукашенко залишився при владі.

"Мене турбує кордон між Україною та Білоруссю. Немає жодних сумнівів у тому, що Кремль бачить прекрасні можливості в нинішніх проблемах в Мінську, і вони зроблять все можливе, щоб Лукашенко залишався при владі, поки це добре для них. Або вони замінять його ким то, хто ще більш готовий до співпраці. І тепер я боюся, що це призведе до появи російських військ в Білорусі, що загрожує Україні, а також Польщі, Литві, Латвії", – сказав він.

При цьому примусового аншлюсу Білорусі не буде, вважає колишній військовий.

"Я не думаю, що ми побачимо примусовий аншлюс, я думаю, Росія не хоче цього робити. Росіяни намагаються триматися трохи нижче того рівня, на якому навіть французи і німці могли б сказати: "Все, вистачить". Поки росіянам це вдається", – підкреслив Ходжес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський закликав приєднати до РФ Україну, Білорусь, Вірменію і Азербайджан.