Війська Росії ніколи не зайдуть в Україну з Білорусі, – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що російські війська ніколи не зайдуть на територію України з боку Білорусі.

Про це він розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Він сказав, що ще в 2014 році пообіцяв тодішньому виконуючому обов'язки президента України Олександру Турчинову, що російські війська ніколи не атакують Київ з білоруського напрямку.

Лукашенко підтвердив, що "зі зброєю росіяни ніколи не прийдуть в Україну".

Президент Білорусі також заявив, що росіяни ніколи не будуть залучатися до охорони білоруського кордону, підкресливши, що сам служив у прикордонних військах, його двоюрідні брати і діти служили в прикордонному спецназі, і у нього до цього питання особливе ставлення.

"У мене всередині кордон – це мій кордон, і кордон мій буду захищати тільки я. Ні росіяни, які б вони не були, ні американці, ні французи. Тільки ми", – підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, також Лукашенко звинуватив українське керівництво у втраті країною Криму. Він заявив, що став би воювати і "там полягли б тисячі", але не віддав би землю.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що у глави Росії Володимира Путіна "є хороша риса" – не відступати від обіцяного.