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29 листопада • оновлено в 12:35
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Війська Путіна розлютили США: з'явилася жорстка заява

8.2т
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Російське воєнізоване формування й регулярні сили РФ, які прибувають до Лівії, "неймовірно дестабілізують ситуацію" в країні.

Про це заявив помічник держсекретаря США Девід Шенкер, передає "Голос Америки". Він попередив, що це загрожує значними жертвами серед мирного населення.

"Російські регулярні війська й сили "Вагнера" дислокуються у великих кількостях на підтримку Лівійської національної армії. Ми вважаємо це дуже дестабілізувальним. Те, як ця організація, і росіяни зокрема, діяли раніше, створює передчуття значних жертв серед цивільного населення", – сказав він.

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У зв'язку з цим Шенкер закликав всі сторони до деескалації, досягнення домовленості про припинення вогню і впровадження конкретних кроків до політичного врегулювання.

"США підтримують безпеку й процвітання народу Лівії. Щоб це стало реальністю, потрібна справжня готовність зовнішніх діячів припинити розпалювати насильство. Зокрема, військове втручання Росії загрожує миру, безпеці й стабільності Лівії", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Лівії прибули майже 200 російських найманців, серед яких є і добре навчені снайпери. Крім цього, в країні помітили ракети і авіацію Росії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Лівія
Тег
ПВК Вагнер
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
А чьи это Ил-76 в количестве 2 штук недавно сожгли в Ливии?Уж не вукраинские ли?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
невероятно дестабилизируют ситуацию" в стране." а кто там устроил переворот, убил каддафи, и вверг самую развитую страну северной африки в гражданскую во.йну и хаос? вот су.ки лживые а!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
модерино,я,рот твоей мамы ебал висячи хуем!
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