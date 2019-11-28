Війська Путіна розлютили США: з'явилася жорстка заява

Російське воєнізоване формування й регулярні сили РФ, які прибувають до Лівії, "неймовірно дестабілізують ситуацію" в країні.
Про це заявив помічник держсекретаря США Девід Шенкер, передає "Голос Америки". Він попередив, що це загрожує значними жертвами серед мирного населення.
"Російські регулярні війська й сили "Вагнера" дислокуються у великих кількостях на підтримку Лівійської національної армії. Ми вважаємо це дуже дестабілізувальним. Те, як ця організація, і росіяни зокрема, діяли раніше, створює передчуття значних жертв серед цивільного населення", – сказав він.
Російські військові в Лівії
"Дело"
У зв'язку з цим Шенкер закликав всі сторони до деескалації, досягнення домовленості про припинення вогню і впровадження конкретних кроків до політичного врегулювання.
"США підтримують безпеку й процвітання народу Лівії. Щоб це стало реальністю, потрібна справжня готовність зовнішніх діячів припинити розпалювати насильство. Зокрема, військове втручання Росії загрожує миру, безпеці й стабільності Лівії", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до Лівії прибули майже 200 російських найманців, серед яких є і добре навчені снайпери. Крім цього, в країні помітили ракети і авіацію Росії.
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