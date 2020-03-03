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3 березня • оновлено в 16:21
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Війська Путіна й Асада атакували Ідліб: в мережі показали моторошне відео з жертвами

3.7т
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У мережі з'явилися кадри наслідків бомбардувань сирійського Ідлібу урядовими військами Башара Асада та його російськими союзниками.

Жахливе відео опублікував ресурс ebaa.news (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця. Увага! Контент 18+!).

"Перші моменти кривавої розправи з боку російської окупаційної міліції в місті Ідліб", – зазначено у підводці до ролика.

Атака Ідлібу

Атака Ідлібу

Скріншот відео

На кадрах видно, що мирні жителі загинули від бомбардувань просто посеред житлових кварталів. Ті, хто вижив, у паніці бігають вулицями. Серед них – багато жінок. Поранених поспіхом намагаються евакуювати медики та волонтери. За попередніми даними, в результаті останнього бомбардування загинуло не менше дев'яти цивільних і ще понад 20 поранені.

Наслідки бомбардувань Ідлібу

Наслідки бомбардувань Ідлібу

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія Ідліб
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Вот так помойные укрСМИ оболванивают ежедневно тупеющих укрпатриотiв. А тем все едино, жрут любое дерьмо.
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Иванов Иван
Иванов Иван
Преступления "вечнолегитимного" Асада и его подельника п.уйла очевидны. Но к.ацапские тролли сейчас расскажут про очередную ложь.
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Модер, хрена комментов не видно?
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