Війська Путіна й Асада атакували Ідліб: в мережі показали моторошне відео з жертвами

У мережі з'явилися кадри наслідків бомбардувань сирійського Ідлібу урядовими військами Башара Асада та його російськими союзниками.
Жахливе відео опублікував ресурс ebaa.news (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця. Увага! Контент 18+!).
"Перші моменти кривавої розправи з боку російської окупаційної міліції в місті Ідліб", – зазначено у підводці до ролика.
Атака Ідлібу
Скріншот відео
На кадрах видно, що мирні жителі загинули від бомбардувань просто посеред житлових кварталів. Ті, хто вижив, у паніці бігають вулицями. Серед них – багато жінок. Поранених поспіхом намагаються евакуювати медики та волонтери. За попередніми даними, в результаті останнього бомбардування загинуло не менше дев'яти цивільних і ще понад 20 поранені.
Наслідки бомбардувань Ідлібу
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
чергова ескалація конфлікту у Сирії відбулася у ніч на 28 лютого. В результаті авіаційного удару, завданого урядовими силами Асада і його російськими союзниками по Ідлібу, загинули 33 турецькі військові та понад 10 мирних жителів.
Анкара завдала потужних ударів у відповідь. Зазначалося, що в армії Башара Асада "великі втрати техніки та живої сили".
1 березня Туреччина оголосила про початок військової операції "Весняний щит" у Сирії, спрямованої проти військ Асада.
Тим часом НАТО заявив, що може втрутитися у конфлікт між Туреччиною і Сирією в Ідлібі й закликав Росію не вводити війська.
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