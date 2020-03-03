Війська Путіна й Асада атакували Ідліб: в мережі показали моторошне відео з жертвами

У мережі з'явилися кадри наслідків бомбардувань сирійського Ідлібу урядовими військами Башара Асада та його російськими союзниками.

Жахливе відео опублікував ресурс ebaa.news (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця. Увага! Контент 18+!).

"Перші моменти кривавої розправи з боку російської окупаційної міліції в місті Ідліб", – зазначено у підводці до ролика.

Атака Ідлібу Скріншот відео

На кадрах видно, що мирні жителі загинули від бомбардувань просто посеред житлових кварталів. Ті, хто вижив, у паніці бігають вулицями. Серед них – багато жінок. Поранених поспіхом намагаються евакуювати медики та волонтери. За попередніми даними, в результаті останнього бомбардування загинуло не менше дев'яти цивільних і ще понад 20 поранені.

Наслідки бомбардувань Ідлібу Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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