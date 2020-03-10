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10 березня • оновлено в 09:10
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Війська Асада і Путіна зазнали величезних втрат у Сирії: озвучена статистика

6.3т
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У мережі поширили дані про масштабні втрати військового режиму сирійського диктатора Башара Асада, підтримуваного найманцями з Росії.

Статистикою, зібраною місцевими ресурсами, поділився в Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як стало відомо, турецькі військові в ході операції "Весняний щит" ліквідували 151 танк (117 – підбито, 9 – виведені з ладу і 25 – захоплені як трофеї). Також військові Асада-Путіна залишилися без 48 БМП (32 – знищені, 1 виведена з ладу і 15 – захоплені).

Війська Асада і Путіна зазнали величезних втрат у Сирії

Повідомляється також про такі втрати:

  • 11 CЗУ "ШИЛКA", з ниx 5 знищені і 6 взяті, як тpoфeі;

  • 2 гелікоптери;

  • 50 пpoтитанкових paкeтниx кoмплeкcов;

  • 99 aвтoмобілів;

  • 11 БПЛA;

  • 20 paкeтниx уcтaнoвoк;

  • 13 одиниць apтилерійскої зброї;

  • 23 ЗУ 23 мм;

  • 4 винищувачі;

  • 4 ПВO.

Війська Асада і Путіна зазнали величезних втрат у Сирії

Війська Асада і Путіна зазнали величезних втрат у Сирії

aa.com.tr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в провінції Ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Samsonenko Yury
Samsonenko Yury
Там Эрдоган и немножко рашистских трусливых лаптей покрошил, только кокошники отлетали и дерьмом воняло!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не иначе Эрдоган в Москву летал чтобы торжественно передать все эти трофеи Путину)
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Москву не взяли не?
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