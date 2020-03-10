Війська Асада і Путіна зазнали величезних втрат у Сирії: озвучена статистика

У мережі поширили дані про масштабні втрати військового режиму сирійського диктатора Башара Асада, підтримуваного найманцями з Росії.
Статистикою, зібраною місцевими ресурсами, поділився в Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Як стало відомо, турецькі військові в ході операції "Весняний щит" ліквідували 151 танк (117 – підбито, 9 – виведені з ладу і 25 – захоплені як трофеї). Також військові Асада-Путіна залишилися без 48 БМП (32 – знищені, 1 виведена з ладу і 15 – захоплені).
Повідомляється також про такі втрати:
11 CЗУ "ШИЛКA", з ниx 5 знищені і 6 взяті, як тpoфeі;
2 гелікоптери;
50 пpoтитанкових paкeтниx кoмплeкcов;
99 aвтoмобілів;
11 БПЛA;
20 paкeтниx уcтaнoвoк;
13 одиниць apтилерійскої зброї;
23 ЗУ 23 мм;
4 винищувачі;
4 ПВO.
Війська Асада і Путіна зазнали величезних втрат у Сирії
aa.com.tr
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в провінції Ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.
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