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4 березня • оновлено в 05:13
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Війська Асада атакували турецькі безпілотники: з'явилося відео

5.3т
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Турецькі безпілотники Bayraktar завдали ударів по армії сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб.

У мережі з'явилися відеозаписи, як вони знищують бійців і військову техніку (щоб подивитися, проскрольте новина до кінця).

За непідтвердженими даними, внаслідок удару на півдні Ідліб загинуло понад 20 урядових солдатів.

Також знищено зенітно-ракетний комплекс "Панцир" російського виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Башар Асад
Місце
Сирія
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хрюканы уже не знают, чьим бы ещё x e p о м пoxвacтаться. Вам-то что до Сирии и Асада? У вас своя страна по швам трещит и летит в пропасть! А вы как дeбилы варежки распялили и гогочете.
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4
1
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Кристина Стефанова, "как" - лишнее
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1
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
По неподтвержденным данным -- в этом вся рагульская журналистика
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3
2 из 4 ответов | показать все
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Вуйка Гон Саша однажды услышал, что москали вытирают, зачем то дупу. Насрав, как обычно, себе в шаровары, он приспустил их, вытер дупу рукавом. Понюхал рукав. Лизнул его. "не панское это дело" решил Саша, и, по прежнему, срёт себе в шаровары не вытирая дупы.
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1
0
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Кацaп Кацaпыч, твой звук "хрю" , не мычи
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0
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