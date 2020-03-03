Турецькі безпілотники Bayraktar завдали ударів по армії сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб.
У мережі з'явилися відеозаписи, як вони знищують бійців і військову техніку (щоб подивитися, проскрольте новина до кінця).
За непідтвердженими даними, внаслідок удару на півдні Ідліб загинуло понад 20 урядових солдатів.
Також знищено зенітно-ракетний комплекс "Панцир" російського виробництва.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Турецькі війська збили сирійський військовий літак L-39 над Ідліб.
Це вже не перший літак, збитий Туреччиною. Раніше повідомлялося про знищення Су-24.
27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.
Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах Асада.
Росія направила до берегів Сирії два фрегата Чорноморського флоту – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" – з крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.
Також стало відомо, що НАТО може втрутитися в конфлікт.
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