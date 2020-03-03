Турецькі безпілотники Bayraktar завдали ударів по армії сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб.

У мережі з'явилися відеозаписи, як вони знищують бійців і військову техніку (щоб подивитися, проскрольте новина до кінця).

За непідтвердженими даними, внаслідок удару на півдні Ідліб загинуло понад 20 урядових солдатів.

Також знищено зенітно-ракетний комплекс "Панцир" російського виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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