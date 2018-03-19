"Вийшов із народу": російський режисер пояснив успіх Путіна на виборах

Російський режисер Карен Шахназаров назвав президента Росії Володимира Путіна єдиним європейським і навіть світовим лідером, який вийшов із народу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Саме цим він пояснив той факт, що політик виграв вибори вчетверте, виступаючи в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Я ось що подумав: адже він єдиний з європейських лідерів, а може і зі світових лідерів, який реально вийшов з народу. Він не син мільярдера, як Трамп, він не син багатих людей, як Макрон і пані Мей. Навіть Меркель, яка більш і менш, так би мовити, і то її тато був, по-моєму, пов'язаний з комсомолом. Проста російська людина з дуже простої сім'ї", - заявив Шахназаров.

Режисер, продовжуючи свою хвалебну промову про президента країни-агресора, також висловив переконання в тому, що Путін прийшов до влади без будь-якої політичної підтримки і став провідним світовим лідером.

Як повідомляв "Обозреватель", у своєму виступі після перемоги на виборах Путін зробив цинічну заяву, пообіцявши зробити так, щоб українці відчували себе в Росії, як вдома.