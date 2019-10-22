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22 жовтня • оновлено в 22:05
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Вийшла третина країни: Ліван накрили багатомільйонні протести. Фото і відео

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У Лівані на антиурядові протести вийшли 2 мільйони осіб, що складає третю частину населення країни.

Мітинги почалися 17 жовтня і переросли в загальнонаціональний страйк, передає DW (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Акції протесту паралізували країну – були закриті банки, держустанови, університети, школи та великі магазини. Прямо на вулицях почали будувати барикади і влаштовували масові сутички з поліцією.

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Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Військові для розгону демонстрантів у центрі столиці Лівану Бейрута застосували гумові кулі. Співробітники МВС при розгоні активістів використовували сльозогінний газ і водомети.

Відзначимо, однією з причин протестів стало рішення уряду ввести податок на додаток WhatsApp у розмірі 6 доларів на місяць. На вимогу мітингувальників воно було скасоване.

Крім того, населення обурили захмарні ціни на продукти харчування і паливо. В уряді ж із метою придушення протестів вирішили урізати чиновникам зарплати.

Також християнській партії "Ліванські сили" в зв'язку з мітингами довелося вийти зі складу правлячої в країні коаліції.

Станом на 22 жовтня в центрі Бейрута залишився наметове містечко з мітингувальниками. Також активісти перекрили головні автомагістралі країни.

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанську Барселону охопили масові заворушення. Прихильники незалежності Каталонії влаштували масштабні мітинги, в ході яких відбулися сутички. Вони використовували "коктейлі Молотова", палили автомобілі та сміттєві баки. Сотні людей постраждали, багато хто з них були затримані.

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Тег
протест
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Печеньки привезли?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ага, конечно из за налога на вотсапп))
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