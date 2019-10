Вийшла третина країни: Ліван накрили багатомільйонні протести. Фото і відео

У Лівані на антиурядові протести вийшли 2 мільйони осіб, що складає третю частину населення країни.

Мітинги почалися 17 жовтня і переросли в загальнонаціональний страйк, передає DW (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Акції протесту паралізували країну – були закриті банки, держустанови, університети, школи та великі магазини. Прямо на вулицях почали будувати барикади і влаштовували масові сутички з поліцією.

Військові для розгону демонстрантів у центрі столиці Лівану Бейрута застосували гумові кулі. Співробітники МВС при розгоні активістів використовували сльозогінний газ і водомети.

Відзначимо, однією з причин протестів стало рішення уряду ввести податок на додаток WhatsApp у розмірі 6 доларів на місяць. На вимогу мітингувальників воно було скасоване.

Крім того, населення обурили захмарні ціни на продукти харчування і паливо. В уряді ж із метою придушення протестів вирішили урізати чиновникам зарплати.

Також християнській партії "Ліванські сили" в зв'язку з мітингами довелося вийти зі складу правлячої в країні коаліції.

Станом на 22 жовтня в центрі Бейрута залишився наметове містечко з мітингувальниками. Також активісти перекрили головні автомагістралі країни.

Lebanon right now.



The anti-corruption protests are only gaining momentum.



If we want change, countries around the world have paved the path for us.



pic.twitter.com/Nrb53UYJks