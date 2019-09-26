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27 вересня • оновлено в 19:49
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"Війну не почнемо!" У Путіна різко змінили риторику щодо НАТО

18.5т Читати матеріал російською

Росія не має наміру починати війну проти НАТО, але відносини з Альянсом можуть бути зіпсовані.

Про це в інтерв'ю "Коммерсанту" заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він підтвердив, що причиною загострення, наприклад, може стати вступ Грузії до НАТО без Абхазії та Південної Осетії.

"Війну ми не почнемо, це я вам обіцяю. Але наші відносини з Північноатлантичним альянсом і тими країнами, які роблять своїм першим пріоритетом вступ до нього, будуть серйозно підірвані", сказав він.

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Сергій Лавров

Сергій Лавров

ТАСС

За його словами, у НАТО є багато країн, які розвивають нормальні добросусідські відносини з Росією.

"Але коли НАТО одержимий невпинним розширенням, ми бачимо в цьому виключно прагнення оточити Росію ворожим кільцем ми всередині альянсу оголошені ворогом і ускладнити розвиток нашої країни. Це спроба нав'язати нам порядки, які засновані на тих самих правилах, які Захід просуває замість міжнародного права", – резюмував Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу відкинув можливість повномасштабної війни з Україною.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
НАТО
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Из Украины Украинец
Из Украины Украинец
Ну лучше уж пожертвовать отношениями с Россией, но иметь гарантию защиты и спокойствия во своей стране, а победобесия Кремля...
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Кандаков Андрей, а России Украина нужна в качестве кого ? Полигон ? Спасибо, но лучше сами и у себя !
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Из Украины Украинец, да вы ими уже пожертвовали. И оказались в глубокой заднице. Совсем вы их не разорвёте, вы ж не самоубийцы. А Западу Украина нужна только как рынок сбыта и источник дешовой рабочей силы. И как аграрная страна, ваша промышленность Европе и даром не нужна.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Вы объявлены врагом потому что боритесь за сферы влияния не ростом благосостояния своей страны, хотя являетесь самой богатой страной в мире - это уже парадокс, а потому что строите своё влияние агрессией. Сделайте свою страну успешной - и не понадобятся никакие войны ! А на данном этапе ... Даже подорванные отношения с вами - уже благо, Донбасс не даст соврать, учитывая, какую жизнь вы устроили там своим "братьям" !
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Кандаков Андрей, кстати, почему не пишешь как вы умудряетесь в самой богатой во всех отношениях стране, жить как в Буркина-Фасо, без газа, так вами любимого во многих регионах и с туалетами на улице, а зачастую и без оных ? Нечем крыть ?
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Кандаков Андрей, верно, Донбасс не хотел, молодца что признаёшь, но ... Тут пришёл "русский мир", в данном случае мир надо читать как война, и началось: сначала митинги, так для лохов которые в них поверили, а потом неприкрытый грабёж - ни одного предприятия целого не осталось, включая гигант "Лугансктепловоз", куда они все делись ? Правильно, "братья" решили, что им нужнее. Спасибо вам большое ! А люди, что там остались... Когда это на России о людях думали ? Тем более не своих ! Рассказки-сказки о братьях и то, что русские своих не бросают, приедь на Донбасс и расскажи это там, посмотрим что от тебя останется. Ну а кто кого бомбил история ещё разберётся, ты меньше Кисель-ТВ смотри и думай своей головой если умеешь.
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филипп филипыч
филипп филипыч
а че путин или лавров раньше говорили что россия начнет войну?! бгм, дайте ссылку пожалуйста где они такое говорили))
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Алень, а ты сам съезди. Если не боишься сдохнуть от украинской пули или снаряда. Заодно поищешь там те десятки тысяч российских солдат, о которых вам постоянно говорят.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
филипп филипыч, это точно, вы не говорите, вы - делаете ! Ссылку хочешь ? Съезди на экскурсию в Донбасс - вот где ссылка, мало не покажется !
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