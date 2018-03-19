Війна з усім світом: Росії напророкували національну катастрофу

Після перемоги Володимира Путіна на чергових виборах президента в Росії цю країну чекають національні катастрофи.

Таку думку російський письменник-сатирик Віктор Шендерович на своїй сторінці в Facebook.

"Можна починати народні гуляння. Які, як правило, і передують національним катастрофам", - заявив він.

За його словами, головна мрія Путіна здійснилася - явка виборців склала понад 60%.

"Головне ж, станом на ніч на 19 березня, - Росія залишається в руках малоадекватної, злодійської і вже цілком кривавої влади, в стані оголошеної війни з цивілізованим світом", - підкреслив Шендерович.

Як повідомляв "Обозреватель", Путін перемагає на виборах президента-2018 з результатом 76,66%. Явка, за останніми даними ЦВК, склала 67,4%.