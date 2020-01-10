Зеленському на замітку: як Кучма прикрив Путіна, а Україна взяла вину за катастрофу Ту-154 над Чорним морем

Причина аварії українського Boeing 737 в Ірані досі залишає самі запитання без відповідей. Проте вже зараз лідери США, Канади і Великобританії не відкидають версію про влучення у борт ракети від іранської ППО. При цьому президент України Володимир Зеленський після 12-годинного мовчання поки не поспішає вірити заявам західних лідерів.

Одного разу в подібній ситуації Україну "задавили" версією, яка так і не була доведена – тільки через 10 років суд ухвалив, що звинувачення безпідставні. Йдеться про злощасну катастрофу Ту-154 над Чорним морем у 2001 році.

Що спільного між цими трагедіями та як українцям знайти правду – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що трапилося у 2001 році і чому основна версія непереконлива

4 жовтня 2001 року над Чорним морем розбився літак Ту-154 авіакомпанії "Сибір", що здійснював рейс "Тель-Авів-Новосибірськ" – 66 пасажирів і 12 членів екіпажу загинули. В цей самий час на мисі Опук відбувалися спільні українсько-російські навчання з протиповітряної оборони – пізніше саме українських військовослужбовців звинуватять у ненавмисній атаці на літак. Однак за роки розслідування немає прямих доказів того, що борт був збитий українцями, та й взагалі – ракетою.

Коли трагедія щойно відбулася, початковою версією розглядався теракт на борту. Більше того, цю версію підтримував і президент Росії Володимир Путін, а причетність українських ППО – заперечував.

Зброя, яка використовувалося у цей час, за тактико-технічними даними не могла дістати повітряних коридорів, у яких перебувало наше повітряне судно... Можливо, що це було результатом терористичного акту, – казав тоді він.

Потім за розслідування взявся Міждержавний авіаційний комітет (МАК) і створена Путіним адміністративна комісія під керівництвом секретаря Ради безпеки РФ Володимира Рушайла. За словами ексміністра оборони Олександра Кузьмука, другі "підганяли" своїх колег із МАК і спрямовували їхнє розслідування.

Вже через 25 днів у МАК відкинули версію теракту і заявили, що літак був збитий ракетою, випущеною з українського комплексу С-200В. До слова, вони це заявили ще до завершення розслідування, і потім розглядалася тільки ця версія. У заяві МАК зазначалося, що в цей час на території полігону запускали ракету саме з цього комплексу. Згідно з їхньою версією, обставини виглядали таким чином:

Ціллю пуску ракети 5В28 була мішень Ту-143 "Рейс", який летів на відстані 26-28 км. В цей самий час із тими ж курсовими координатами, в тому ж напрямку, тільки на дальності в 260 км, летів літак Ту-154. Однак замість мішені ракета влучила в цивільний літак, подолавши відстань за 220 секунд і вибухнувши над ним на висоті 15,5 метрів.

До слова, в день катастрофи низка американських ЗМІ, посилаючись на джерела в американському уряді, заявили, що саме українська ракета збила Ту-154. Однак офіційно влада США жодного разу не виступала з подібними заявами.

Ту-154 компанії "Сибір" РИА Новости

В Україні ж дотримуються ідеї теракту на борту. А ось версія з ракетою видається сумнівною, і для цього є підстави:

У піднятих із моря фрагментах Ту-154 виявили картеч, однак не всі отвори на борту відповідають розміру сталевих кульок, які використовуються в цій ракеті;

На сталевих кульках виявлені тільки сліди тротилу, тоді як вибухова речовина ракети складається тільки на 20% із тротилу і на 80% із гексогену – він виявлений не був;

У частинах стелі літака знайшли отвори, зроблені цими самими сталевими кульками, але зсередини салону – вони рухалися від низу до верху.

У морі не знайшли ракетне паливо і уламки ракети, хоча вона складається з плавучих матеріалів;

Ракета цього типу б'є на випередження, а вибух відбувся над задньою частиною літака;

Російський радіолокаційний комплекс у Геленджику виявив теплові плями від якоїсь ракети у 50 км від літака за 30 секунд до вибуху. Але в такому разі українська ракета пролетіла б уже понад 200 кілометрів і її швидкість становила б усього 800-1000 метрів на секунду. Тобто вона банально не встигла б долетіти за цей час.

Вина України так і не була доведена, але президент Леонід Кучма визнав провину у трагедії, назвавши це "збігом обставин". Існує думка, що він зробив це, щоб прикрити Путіна. Згодом Україна за формулою ex gratia (з гуманітарних міркувань, без визнання провини. – Ред.) виплатила сім'ям загиблих у катастрофі по 200 тисяч доларів.

Однак судова тяганина тривала, і авіакомпанія "Сибір" намагалася отримати компенсацію за збитки. Через 10 років, у 2011 році, Вищий господарський суд України відмовив їм, ухваливши, що літак Ту-154 не міг бути збитий українською ракетою.

Аналогічно може вчинити і нинішній президент України Володимир Зеленський. Маючи заяви з боку лідерів Канади, США, Британії та Австралії, глава держави не поспішає визнавати атаку на літак із боку Ірану російськими ракетами.

Маршрут польоту Ту-154 Bird In Flight

Ситуації різні, але суть та сама

Ситуація з катастрофою українського Boeing 737 в Ірані виглядає одночасно і діаметрально протилежною, і дуже схожою. Щойно літак впав, ще до відкриття "чорних скриньок" влада Ірану заявила про "технічні несправності" на борту і далі продовжила дотримуватися саме цієї версії, заперечуючи інші.

Проте є безліч факторів, що вказують на велику ймовірність іншої версії – випадкової атаки іранськими ППО:

Двигуни літака не були пошкоджені;

На новому і перевіреному (як заявляють в МАУ) літаку одночасно відмовила система зв'язку і виникла пожежа на борту;

Судячи з траєкторії падіння, щось змусило літак кренитися вправо;

За кілька годин до цього Іран вдарив по американських базах і міг чекати на "відповідь";

ЗРК "ТОР", з якого, як стверджують прихильники версії, запустили ракету, здатний в автоматичному режимі збити практично будь-який летить об'єкт;

Американська розвідка заявила, що супутник виявив інфрачервоні спалаху двох пусків ракет, ймовірно, SA-15 (вона ж ЗРК "ТОР").

ЗРК "ТОР"

А те, що літак був фактично новим і проходив перевірку напередодні вильоту, ставить під сумнів вірогідність технічного збою, тим більше такого, що пошкодив одночасно систему зв'язку (що багаторазово дублює) і викликав пожежу на борту.

До слова, версію про ймовірне знищення українського лайнера ракетою підтримали відразу декілька іноземних лідерів – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і глава уряду Великобританії Борис Джонсон. Президент США Дональд Трамп теж засумнівався в тому, що літак МАУ зазнав аварії через технічні несправності.

Дивіться відео за темою:

Крах українського Boeing 737

Щоправда, цього разу у розслідуванні беруть участь і українські фахівці, що збільшує можливість чіткіше контролювати хід розслідування і встановити справжню причину аварії, не допустивши приховування або маніпуляції даними.

Фактично зараз відбувається те ж саме, що і у 2001 році – спроби "вивернути" події у вигідний для Ірану (а тоді Росії) бік. Президенту Зеленському ж не варто повторювати трагічний досвід свого попередника та навпаки спробувати максимально взяти під контроль слідчі дії.

Якщо наші експерти і влада виявлять достатню компетенцію і рішучість, то цього не відбудеться, обставини встановлять, а винні будуть покарані.

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