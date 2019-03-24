Війна в Югославії знову посварила НАТО з Росією: деталі міжнародного скандалу

24 березня 2019 року минає 20 років з початку військової операції НАТО в Югославії. Бомбардування почалися без санкції РБ ООН.

Головною причиною стало "запобігання геноциду албанського населення в Косові". За даними НАТО, за час операції, що тривала 78 днів, авіація країн альянсу здійснила 38 тис. бойових вильотів, понад 10 тис. із них мали на меті нанесення бомбових ударів.

За західними даними, опублікованими Human Rights Watch, у результаті бомбардувань загинули близько 500 мирних жителів і близько тисячі військових.

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Відлуння не вщухають

Навіть через 20 років, міжнародні суперечки не вщухають. У дні, коли відзначають річницю тих подій, дискусія розгорілася заново.

Зокрема, 24 березня НАТО офіційно заявив, що бомбардування Югославії без санкції РБ ООН були необхідними і легітимними, оскільки вони були зроблені з метою зупинити гуманітарну катастрофу, повідомляє ТАСС.

"НАТО почав операцію "Союзна сила" (Operation Allied Force) у березні 1999 року, щоб зупинити гуманітарну катастрофу, яка розгорталася в Косові у той час. Це рішення було прийнято після більш ніж року боїв у Косові і декількох невдалих спроб ООН і контактної групи знайти мирне дипломатичне вирішення цієї кризи. Застосування сили НАТО було необхідним і легітимним", — сказано у зверненні.

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"Мета операції полягала в тому, щоб покласти край усім бойовим діям і репресіям проти цивільного населення Косова, а також щоб забезпечити повернення біженців і доступ гуманітарним організаціям. Операція "Союзна сила" домоглася того, чого вона прагнула досягти", — заявили в Альянсі.

В унісон з НАТО виступив і міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Він сказав, що країни НАТО вчинили правильно, провівши бомбардування Югославії в 1999 році, пише Stuttgarter Nachrichten.

Маас зазначив, що в кінці 90-х в Югославії масово порушувалися права людини і відбувалися вбивства. "Я не хочу припускати, що би там відбувалося зараз, якби ми тоді не втрутилися", — сказав він.

А Баба-Яга проти

У Росії це питання розглядають, як зазвичай, по-своєму. Зокрема, член комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Франц Клінцевич закликав до негайного міжнародного суду над НАТО.

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"Загинули сотні тисяч людей. Цей акт був беззаконний, нелюдський, безпринципний і злочинний. Я підтримую правозахисників, які вважають, що повинен бути міжнародний суд над НАТО і американцями. Цю країну і цих людей, які нею управляють, треба якось зупиняти" , – стверджує він в інтерв'ю "Говорит Москва".

Російський МЗС також видав офіційну заяву, в якій назвав "плямою ганьби на репутації НАТО бомбардування Югославії в березні – червні 1999 року".

"Важкий тягар відповідальності за такі дії та їх наслідки повністю лежить на керівництві альянсу і країн, які взяли участь у агресії проти Югославії. Це пляма ганьби назавжди залишиться на репутації НАТО", — стверджують російські дипломати.

У Кремлі підтримують. Так, на питання: "Чи слід вважати актом агресії сьогоднішню заяву НАТО, що виправдує бомбардування Югославії?", спікер глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів: "Безумовно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий конфлікт в Югославії часто порівнюють з війною на Донбасі, відзначаючи, що вони схожі у двох речах: великій кількості жертв серед мирного населення і збитках інфраструктурі.

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