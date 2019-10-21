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21 жовтня • оновлено в 20:17
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Війна в Сирії небезпечна для України з двох причин – міжнародниця

2.6т Читати матеріал російською

Ескалація військового конфлікту в Сирії несе загрозу для України з двох причин.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV експертка з питань міжнародних відносин Юлія Осмоловська. За її словами, Україні варто звернути увагу на політику США і Росії в близькосхідному конфлікті.

Як зазначила Осмоловська, рішення США вивести війська з районів Сирії, населених курдами, показало, що Вашингтон змінив головний принцип поведінки у зовнішній політиці. Так, Україні не варто надмірно сподіватися на підтримку американських союзників.

"Принципом "ми не кидаємо своїх" Америка була відома протягом довгого періоду часу. Це характеризувало зовнішню політику Америки за минулих президентів. Зокрема – їх дії у В'єтнамі й інші домовленості, коли на них розраховували їхні союзники. Цей принцип зберігався", – наголосила вона.

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Як пояснила міжнародниця, зараз США діють за протилежним принципом: "Якщо це в наших інтересах з точки зору наших внутрішніх політичних міркувань, то ми можемо нехтувати зобов'язаннями і ставити під ризик свою здатність слідувати цим зобов'язанням перед нашими союзниками, потенційними партнерами у світі".

За її словами, другий момент, який повинен турбувати Україну – посилення позицій Росії на міжнародній арені і її активна дипломатія в контексті сирійського конфлікту.

"Можна говорити про новий виток боротьби за сфери впливу, які тривали протягом останніх 50 років у світі в системі міжнародних відносин. РФ так само завойовувала свої позиції, на Близькому Сході зокрема, ведучи суперництво зі США. Ми зараз бачимо, що позиції РФ посилюються", – заявила Осмоловська.

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Експертка зазначила, що при цьому розвитку подій у Сирії Росія де-факто стає посередником між США і Туреччиною.

"Треба розраховувати на себе і розуміти, що будь-які альянси і союзи в сьогоднішньому світі не можуть бути стійкими", – додала вона.

Війна в Сирії небезпечна для України з двох причин – міжнародниця

svpressa.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Конфлікт в Сирії Холодна війна між Заходом і Росією Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юлія Осмоловська
Місце
Сирія
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Комментарии на сайте не модерированы
Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Омерига з намы- в неивствовстве кричали голодранцы в Бельбеке, Омерига с намы- робко вторили поверевшие Мамчуру наивные курды. Теперь курды обязаны об'явить Украине джихад, за то что их так жестоко надули.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Пендосы всегда думают только о своих интересах, а вислоухие почему то считают, что все думают только о скакуасах.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Дудко Олег, Синдром сельской девушки, которая вечером перепихнулась с подвыпившим мужчиной в сауне, а на утро уже стоит с чемоданами у его порога
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украинское посольство в США расслабилось. Надо надеть снова вышиванки с шальварами и продемонстрировать от имени всего американского народа как все они с Украиной, днями и ночами не спят посылая флюиды демократии и свободы
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