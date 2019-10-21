Війна в Сирії небезпечна для України з двох причин – міжнародниця

Ескалація військового конфлікту в Сирії несе загрозу для України з двох причин.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV експертка з питань міжнародних відносин Юлія Осмоловська. За її словами, Україні варто звернути увагу на політику США і Росії в близькосхідному конфлікті.

Як зазначила Осмоловська, рішення США вивести війська з районів Сирії, населених курдами, показало, що Вашингтон змінив головний принцип поведінки у зовнішній політиці. Так, Україні не варто надмірно сподіватися на підтримку американських союзників.

"Принципом "ми не кидаємо своїх" Америка була відома протягом довгого періоду часу. Це характеризувало зовнішню політику Америки за минулих президентів. Зокрема – їх дії у В'єтнамі й інші домовленості, коли на них розраховували їхні союзники. Цей принцип зберігався", – наголосила вона.

Як пояснила міжнародниця, зараз США діють за протилежним принципом: "Якщо це в наших інтересах з точки зору наших внутрішніх політичних міркувань, то ми можемо нехтувати зобов'язаннями і ставити під ризик свою здатність слідувати цим зобов'язанням перед нашими союзниками, потенційними партнерами у світі".

За її словами, другий момент, який повинен турбувати Україну – посилення позицій Росії на міжнародній арені і її активна дипломатія в контексті сирійського конфлікту.

"Можна говорити про новий виток боротьби за сфери впливу, які тривали протягом останніх 50 років у світі в системі міжнародних відносин. РФ так само завойовувала свої позиції, на Близькому Сході зокрема, ведучи суперництво зі США. Ми зараз бачимо, що позиції РФ посилюються", – заявила Осмоловська.

Експертка зазначила, що при цьому розвитку подій у Сирії Росія де-факто стає посередником між США і Туреччиною.

"Треба розраховувати на себе і розуміти, що будь-які альянси і союзи в сьогоднішньому світі не можуть бути стійкими", – додала вона.

svpressa.ru

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