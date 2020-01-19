У Берліні завершився саміт щодо війни в Лівії: про що домовилися

Учасники конференції в Берліні (Німеччина) з врегулювання ситуації в Лівії, що відбулася в неділю, 19 січня, погодили остаточний текст підсумкового документа.

Як передає КП у Telegram, проєкт передбачає поділ процесу на шість частин:

припинення вогню;

виконання збройового ембарго;

політичний процес;

реформа сектора безпеки;

економічна реформа;

дотримання норм гуманітарного права і прав людини.

У проєкті рішення всім учасникам пропонується відмовитися від втручання у збройний конфлікт. Там також міститься заклик до введення Радою Безпеки ООН санкцій щодо тих країн, які будуть порушувати заборону на ввезення зброї до Лівії.

Якщо заяву буде прийнято, виконанням її рішень займеться спеціально створений міжнародний механізм під егідою ООН.

Ілюстрація. Лівія slovodel.com

Додамо, в саміті, зокрема, брали участь президент Росії Володимир Путін, канцлерка ФРН Ангела Меркель, держсекретар США Майкл Помпео, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і генсек ООН Антоніо Гуттеріш.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас підтвердив участь глави визнаного міжнародним співтовариством Уряду національної згоди Фаїза Сараджа і командувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара в Берлінській конференції. Сарадж і Хафтар є сторонами військового конфлікту в Лівії.

У результаті вони обидва в саміті участі не брали, однак, як запевнила Меркель, їх поінформували про результати.

"Узгоджений у Берліні документ буде схвалений Радою безпеки ООН і стане частиною політичного процесу врегулювання", – також пояснила канцлер Німеччини. Учасники конференції, як сказала вона, погодилися, що війна в Лівії може бути врегульована тільки політичним шляхом.

Генсек ООН зі свого боку повідомив, що а протягом декількох днів у Женеві пройде засідання комітету з реформування сектора безпеки в Лівії.

Як писав OBOZREVATEL:

У Лівії триває протистояння між силами Уряду національної єдності і парламентом країни. Перший підтримують Об'єднані Арабські Емірати, Єгиптом, Саудівська Аравія, Йорданія і Росія. Другий підтримує ООН, ЄС і Туреччина.

26 грудня уряд Лівії попросив у Туреччині військової підтримки "з повітря, землі і моря", щоб відбити наступ східних сил на столицю країни Тріполі. До Стамбула був відправлений офіційний запит.

4 січня командувач Лівійської національної армією Халіфа Хафтар оголосив про загальну мобілізацію для протистояння агресії ззовні. Він закликав громадян "об'єднатися і взятися за зброю" у відповідь на намір Туреччини відправити війська до Лівії на заклик уряду.

З 12 січня національна армія генерала Халіфи Хафтара, підтримувана Росією, оголосила про припинення бойових дій на заході країни.

14 січня стало відомо про те, що перемир'я зірвано. Халіфа Хафтар і спікер лівійської Палати представників Агіла Салех Іса не підписали угоду про припинення вогню з Урядом національної згоди Фаїза Сарраджа.

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що на боці Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі та у Сирії.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що на території Лівії нібито немає найманців, зокрема з ПВК "Вагнера", які представляють інтереси РФ і отримують її фінансування.

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