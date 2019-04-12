Росія розпалює війну в Лівії: чим небезпечно і що буде з цінами на нафту

Громадянський конфлікт в Лівії розгорнувся з новою силою після того, як фельдмаршал Халіфа Хафтар, якого підтримують Росія і Єгипет, віддав наказ Лівійській національній армії почати наступ на Тріполі. Заручившись підтримкою арабського світу, Хафтар планує розігнати затверджений ООН уряд національної єдності.

В результаті цих бойових дій 35 людей загинули, 80 були поранені. У свою чергу міністр закордонних справ тимчасового уряду на сході Лівії Абд аль-Хаді аль-Хувейж закликав Росію втрутитися у внутрішній військовий конфлікт країни.

Що стало причиною ескалації конфлікту, і яку роль зіграє у війні Росія в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів співзасновник Центру дослідження Африки Олександр Мішин.

– Чому розпочався конфлікт в Лівії?

– Відповідь на це питання не може бути простою. Я розумію, що люди хочуть чути якісь прості та зрозумілі лінійні речі, але Лівія це зовсім не той випадок. Аби наблизитися до розуміння поточних процесів в країні потрібно зануритися до її історії. Державотворчий процес у Лівії відбувався одразу в трьох осередках: Тріполітанія (захід Лівії), Киренаїка (схід Лівії) та Феццан (Південь Лівії).

Кожен з цих регіонів має свої автономні еліти, яким притаманні інтереси, які часто вступають до стану конфлікту. Фактично це три ядра лівійської державності. Ускладнюючим чинником є домінування племінного мислення в країні. Ніякої цілісної лівійської нації не існувало і не існує, натомість дійсність полягає в тому, що Лівія – це 140 племен, з яких 30 є відносно великими.

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Тримати таку фрагментовану за племінною ознакою країну в цілісному вигляді можна лише за умов сильного єдиного центру, що буде гасити сепаратистські прояви в регіонах залізною рукою. Прикладом цього був режим полковника Каддафі, що тримав лівійців під контролем всесильних спецслужб та підкупав племінні еліти та рядових лівійців величезними грошовими вливаннями від реалізації нафти. Це були гуртуючи стимули в недемократичній Лівії. Проте в наслідок подій "арабської весни" диктатура Каддафі занепала, але переходу до демократії не відбулося, бо країна занурилася до стану анархії та махновщини.

Муаммар Каддафі

Племінні еліти відчули свою силу та розпочали між собою боротьбу за ресурси. Також "арабська весна" покінчила з єдиним центром у Лівії, і висуванці Кіренаїки – вихідці з Бенгазі – розпочали мріяти про реванш: тобто перебрати на себе першість в управлінні усією країною. Отже, в 2011 році західний центр впливу почав стрімко заміщатися східним. Але це дуже грубе наближення, бо на місцях панував тотальний хаос та влада збройних бригад, кількість яких перевищила 1000.

Демонтаж режиму Каддафі – це перша громадянська війна, що тривала з лютого по жовтень 2011 року. А зараз ми стикаємося з подіями вже "Другої громадянської війни" в Лівії, що стартувала навесні 2014 року і триває дотепер. Цей конфлікт являє собою боротьбу за владу в країні між різними ворогуючими фракціями, найголовнішою віссю цієї ворожнечі є протистояння еліт Сходу та Заходу Лівії. Причинами поточного конфлікту є боротьба за легітимність та верховне управління, і зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки в цій боротьбі непросто.

По-перше, в Лівії, як вже зазначалося вище відсутня демократія, натомість вона заміщена варлордизмом та анархією. Урядові інститути, що визнаються міжнародною спільнотою не здатні реально контролювати ситуацію. Так, після падіння режиму Каддафі влада перейшла до рук Національної перехідної ради (НПР), що функціонувала як тимчасовий надзвичайний орган до проведення виборів. В 2012 році відбулися парламентські вибори на яких перемога дісталася поміркованим ісламістам з Альянсу національних сил та братам-мусульманам.

Постав Всезагальний національний конгрес (ВНК)– саме йому владу передає НПР, і ВНК формує уряд та починає розробку конституції. В 2014 році відбулися чергові парламентські вибори до нового вищого представницького органу – Палати представників Лівії (ППЛ). Явка на цих виборах була не високою – 18%, і перемогу здобула світська опозиція, отже ісламісти втратили владу у країні. Ісламісти не визнали поразки та заявили про формування Нової Палати представників Лівії (НППЛ), яка мала перейняти владу в ВНК замість обраної ППЛ.

Фактично ісламісти здійснили державний переворот та з метою встановлення влади НППЛ захопили владу в Тріполі та утворили там уряд національного порятунку (УНП), який також відомий, як "Коаліція Світанок Лівії". Відповідно світські обранці ППЛ втекли до Тобруку та сформували там альтернативний уряд, який до речі мав міжнародне визнання до 2015 року. В країні постало двовладдя, що поглибило внутрішньополітичну кризу. У лютому 2015 р. ППЛ в Тобруку призначив Халіфу Хафтара на посаду верховного головнокомандувача збройними силами Лівії. Уряд ісламістів у Тріполі розцінив це як акти агресії та ознакою поглиблення війни.

Халіфа Хафтар

Як відомо, Хафтар в лютому 2014 року хотів здійснити переворот у Тріполі там усунути ісламістів від влади. Самі ж ісламісти вдавалася до постійних брудних політичних маніпуляцій, що унеможливлювали проведення чесних та прозорих виборчих процедур. В 2014 р підрозділи віддані Хафтару в рамках операції "Гідність Лівії" зачистили схід країни від ісламістів та перетворили його на форпост світського правління. Також була здійснена спроба Хафтара захопити Тріполі, але вона провалилася.

Протягом 2015 року тривали переговори щодо національного примирення між двома центрами впливу в країні під егідою ООН. Вони завершилися підписанням Схіратської мирної угоди в грудні 2015 року. Ця угода визначала заснування Президентської ради Лівії (ПРЛ), що мала стати вищим органом виконавчої влади в країні. ПРЛ очолив Фаїз Саррадж, який також став головою утвореного уряду національної згоди (УНЗ). Одночасно члени ППЛ були включені до нового консультаційного органу Вищої державної ради, що була наділена повноваженнями видавати обов’язкові висновки іншим органам вищої державної влади. В квітні 2016 р. уряд НППЛ передав владу УНЗ, який перейняв в уряду в Тобруці пальму першості щодо легітимності.

Фаїз Саррадж

Це спричинило незадоволення уряду ППЛ, бо збройні сили країни мали бути підпорядковані ПРЛ, що ставило поза законом Хафтара та його Лівійську національну армію. Розпочалася боротьба за переструктурування ПРЛ, а також створення нової об’єднаної лівійської армії. Восени 2016 р. ісламісти спробували усунути УНЗ від влади та повернути до управління УНП, проте цей путч провалився, і в 2017 р. самопроголошений уряд УНП-2 був розпущений. Спроби організувати переговори Сарраджа та Хафтара аби вони виробили спільну дорожню карту щодо проведення президентських виборів не є продуктивними. Переговори щодо проведення нових президентських та парламентських виборів йшли дуже складно, оскільки Хафтар обрав шлях військового, а не дипломатичного об’єднання лівійських земель.

– Що передувало поточній ескалації ситуації в Лівії?

– Потрібно виокремити два процеси, що передували квітневій наступальній операції Лівійської національної армії на Тріполі. По-перше, це розширення сфери контролю, що потрапила під вплив Хафтара. В січні 2019 року ЛНА розпочала наступальну операцію на півдні Лівії з метою встановити контроль над регіоном Феццан. Зокрема було захоплено м. Сабха. станом на початок квітня 2019 року до 90% території Лівії опинилося під контролем Хафтара, отже він вирішив, що настав час об’єднати країну під своїм контролем на 100%.

По-друге, наступ на Тріполі здійснюється ЛНА у переддень Лівійської національної конференції, що мала відбутися 14-16 квітня у Гадамесі та здолати стан двовладдя в середині країни. На цьому форумі мала бути розроблена "дорожня карта" об’єднання Лівії та проведення виборів до парламенту та виборів голови держави, що відкладаються з 2018 року.

4 квітня Хафтар віддав наказ розпочати операцію "Визволення Тріполі", аби зачистити столицю від "терористів", саме так він класифікував УНЗ на чолі з Фаїзом Сарраджем.

Відповідно польові команди Західної Лівії закликали Сарраджа оголосити війну "зловісному тирану" Хафтару та зупинити "його зловісний наступ". Особливо до бою рвалися бригади Революційної ради Місрати, да налічується понад 200 бригад. Операція УНЗ – контрнаступ проти ЛНА розпочався 7 квітня та отримав назву "Вулкан гніву". При цьому в даний час обидві сторони активно застосовують авіацію.

Ескалація конфлікту в Лівії GlobalLookPress

GlobalLookPress

– Розстановка сил в Лівії?

– В даний час в Лівії існує два ворогуючих альянсу, що мають загальнодержавне значення. Втім, Лівія це тепер сукупність безлічі ворогуючих між собою анклавів, які лише ситуативно входять під контроль одного з описаних двох центрів. Угрупування фельдмаршала Хафтара має назву Лівійська національна армія (ЛНА), а раніше вона мала назву операція "Гідність Лівії". Прибічники Хафтара це переважно світські сили Лівії – колишні бійці збройних сил джамагірії, тобто каддафісти, ополчення племен західної та південної Лівії та прибічники федералізації Лівії із сходу країни.

Відповідно угрупування їхніх опонентів, що підконтрольна або прикривається УНЗ – це учасники операції "Світанок Лівії", джихадисти з місцевої "аль-Каїди", берберські племені конфедерації, прибічники "Братів-мусульман", а також бізнес-еліти Місрати.

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– Вплив зовнішніх сил на перебіг ситуації в середині країни?

– Хафтара підтримують в плані постачання зброї, надання логістичних послуг та розвідувальних даних уряди Єгипту та Росії, а в плані постачання фінансування та найманців – Саудівська Аравія та ОАЕ. Також в даний час на боці Хафтара виступає Франція.

Відповідно УНЗ підтримують, але значно меншою мірою Катар, Туреччина та Італія. Також на боці УНЗ ООН, яка визнає його легітимною владою в країні.

Кожен з описаних акторів має свої інтереси, перш за все в секторі видобутку нафти, бо нафта це понад 90% експортної виручки Лівії до війни, а зараз вже майже 100%.

– Чи може Росія виступити в ролі "миротворця"?

– Росія одночасно сидить на двох стільцях: з одного боку відбувається постійний діалог з Хафтаром, який розглядається у якості стронгмена, що може об’єднати Лівію. Він отримує від росіян зброю та найманців. Проте Москва також взаємодіє з УНЗ, показово підкреслюючи свій нейтралітет в конфлікті та незаангажованість. Проблема в тому, що російські інтереси лежать в площині інфраструктурних проектів, з транспортного об’єднання лівійських регіонів, зокрема залізницями (інтереси РЖД), отже Кремлю необхідно мати своїх людей скрізь.

Щодо посередництва РФ, то в Москви достатньо впливу аби дестабілізувати Лівію, але його дуже бракує, аби її повернути до зворотного стану та відновити порядок. Провалу зазнали спроби посередництва Франції та Італії в 2018 році, а ці країни мають значно більш сильні позиції в Лівії. Отже, росіяни навряд чи стануть миротворцями.

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– Роль Росії в поточній лівійській кризі?

– Її можна охарактеризувати за формулою: декларуємо мирні ініціативи, а в той час підливаємо бензину у вогонь лівійської колотнечі.

Від неї ростуть ціни на нафту, а від цього Москва виграє.

– Цілі РФ на лівійському напрямку?

– Їх кілька. Операційні: продати зброю ворогуючим сторонам. Тактичні: провести свого ставленика Хафтара до влади та отримати від нього гарантії для російських бізнесменів, та базу для російських військових у Тобруку чи Тріполі. Стратегічна мета: організувати потоки біженців з Африки до Європи та спровокувати нову міграційну кризу, аби до влади в країнах ЄС приходили націоналістичні антимігрантські сили, що спонсоруються Кремлем.

Довгострокова мета – підрив ЄС та провокування його розпаду.

– Моделювання наслідків російського втручання у внутрішні справи Лівії?

– Вага РФ у Лівії не дуже значна. Росія діє не лише сама, а й через своїх союзників – АРЄ зокрема. РФ для Лівії гравець другого ешелону, і тут моделювати треба дії Єгипту. Чи не захоче президент ас-Сісі окупувати східну Лівію, багату на нафту, аби вирішити економічні проблеми своєї країни? Чи не втрутиться Туніс на Заході, аби теж щось собі перехопити. Це дійсно цікаві питання? А роль РФ, це більше демонстрація проекції сили в Середземномор’ї та сіяння хаосу. Якщо Сталін в 1945 році не зміг взяти Лівії під опіку, то сучасним російським керманичам це тим паче не під силу. Тільки гра у другій лізі лівійської кризи.

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