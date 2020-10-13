Війна в Карабаху йде другий тиждень, і весь цей час азербайджанські збройні сили впевнено утримують наступальну ініціативу, хоча якихось переломних територіальних успіхів вони поки не добилися. Обидві сторони щодня видають зведення про грандіозні втрати противника і іноді трохи про власні, явно менші. У перші дні боїв піар-служби взяли такий патріотичний розгін, що загальна сума знищених вірменських та азербайджанських танків та іншої бронетехніки досягла на папері 500 одиниць. І це на додачу до безлічі збитих літаків, вертольотів, безпілотників, до тисяч убитих солдатів.

Якщо це було б хоч наполовину правдою, то війна, напевно, сама по собі закінчилася через відсутність тих, хто бореться.

Але фантастичний піар не скасовує того факту, що м'ясорубка другої карабахської дійсно перемелює безповоротно кожен день людей і техніку.

Вірменське військово-політичне керівництво, як це часто буває, готувалося не до нинішньої, а до минулої (першої карабаської) війні, в якій Вірменія впевнено перемогла. Об'єктивно до 27 вересня 2020 року ВС Вірменії і Карабаху (НКР) були набагато сильніше тих напівпартизанських загонів, що виграли першу карабахську в 93 – 94-му роках. Вірмени зібрали багато танків та іншої важкої техніки, накопичили бої- та інші припаси, ЗІПи - то, чого їм часто так не вистачало в першу карабахську. Була налагоджена адекватна система підготовки військових кадрів і навчання резервістів для майбутньої можливої мобілізації. Останнім часом Москва поставила Єревану в кредит кілька сучасних винищувачів Су-30СМ, пару десятків танків Т-90, високоточні аеробалістичних ракети "Іскандер" і важкі вогнемети ТОС-1А "Солнцепек" для злому довготривалої оборони.

Звичайно, Азербайджан витратив на закупівлі нової техніки і підготовку своїх ЗС в десятки разів більше нафтодоларів, але в Єревані (та й в Москві) до 27 вересня загальна думка була така, що принципово за 26 років нічого не змінилося. Грізні заяви Баку про те, що "окупантів виженуть з азербайджанської землі", мало хто сприймав всерйоз.

Передбачалося, що при спробі прорвати фронт (лінію дотику) в Карабасі передові добірні азербайджанські частини будуть зупинені, розсіяні і розгромлені вірменськими контратаками.

Потім розгорнуті по штатах воєнного часу після мобілізації резервістів вірменські частини почнуть потужний контрнаступ. Азербайджанські частини другого ешелону, як в минулий раз, побіжать, кидаючи хвалену ізраїльську, турецьку, південнокорейську і російську техніку, яка піде на переозброєння вірменської армії. Конфлікт швидко закінчиться новим перемир'ям за посередництва великих держав.

Але виявилося, що ті, хто програв першу карабахську азербайджанці зуміли набагато краще підготуватися до другої, згуртувавши і озброївши армію, здатну вести сучасну війну, перш за все використовуючи безпілотні системи збору даних і високоточного цілевказівки в реальному масштабі часу. Це поламало заздалегідь заготовлену вірменську стратегію перемоги в регіональному конфлікті. Вірменські контратаки в перші дні виявилися малоефективними, а переможного контрнаступу зовсім не вийшло. У вірменських військових в НКР серйозні проблеми з тим, щоб масажувати сили і засоби для ефективного контрудару, як належить за радянської військової науці, оскільки і вдень і вночі їх дії і скільки-небудь помітні руху виявляються розвідувальними безпілотниками і попереджаються високоточними вогневими ударами - теж в будь-який час доби.

Звичайно, на основі гіркого досвіду і по ходу війни хороші командири можуть здогадатися і навчити своїх солдатів краще маскуватися, маневрувати і розосереджуватися. Діяти асиметричними методами проти високотехнологічного противника, як "Хезболла" в південному Лівані або "Талібан" * в Афгані. Але як тоді підготувати і провести бажаний переможний контрудар?

Нинішні вірменські ЗС - регулярне військо, а не партизани. І непогане військо, але просто не готове до сучасної війні, яку їм нав'язали азербайджанці, підготовлені й озброєні ізраїльськими та турецькими фахівцями.

Неможливо виграти, не перехопивши ініціативу, а тільки відбиваючись, і тому вірменське командування шукає можливість нанести потужний контрудар і піти від насувається поразки. На південному фланзі азербайджанські танки і мотопіхота просунулися на захід по рівнинній долині Араксу уздовж іранського кордону в Джебраіловском районі. Вірмени обстрілюють їх артилерією і системами залпового вогню з півночі з карабахських пагорбів і сподіваються перекинути в річку, щоб вони бігли до Ірану інтернуватися, як воно тут бувало в 94-м на останньому етапі першої війни. Така перемога може підняти бойовий дух, серйозно підірваний в вірменських частинах.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поспішив оголосити передбачуваний місцевий тактичний успіх на півдні 7 жовтня "реальним фундаментом остаточної перемоги", але це перебільшення швидше відображає зростаюче відчай вірменського керівництва. За словами того ж Пашиняна, "на деяких ділянках ситуація дуже важка", і він попросив демобілізованих рік тому військовослужбовців добровільно повернутися на службу, оскільки за законом не може їх зараз мобілізувати.

Вірменія знаходиться майже в повній географічної ізоляції. Єдиний коридор для прольоту військово-транспортної авіації з необхідними для війни припасами з Росії пролягає через Каспій і далі через іранське повітряний простір. Але в останні дні не надто точні вірменські снаряди і ракети стали перелітати в Іран під час прикордонних боїв в Джебраіловском районі. Тегеран вже висловив протест обом сторонам, і його позиція по негласної підтримки Єревану може помінятися, якщо поразка останнього стане очевидним.

У Азербайджану можливості доставки військових вантажів набагато ширше і авіасполучення з Туреччиною регулярне. Початково у Азербайджану було якісну перевагу в сучасних озброєннях. По ходу нової війни азербайджанські ВС захопили і утримують ініціативу на всіх карабахських фронтах. У затяжній війні на виснаження у Вірменії мало шансів. Анкара повністю підтримує прагнення Баку вирішити карабахську проблему військовим шляхом. Росія - союзник Вірменії по ОДКБ - оголосила, що її зобов'язання не поширюються на Карабах.

Для Москви важливо зберегти рівні стосунки одночасно і з Баку, і з Єреваном і не допустити розгортання великих турецьких сил в Закавказзі -

переходу всього регіону в турецьку зону впливу. Деяку допомогу і підтримку Єреван отримує, але негласно. Втручатися і погрожувати, вимагаючи негайного перемир'я, Москва поки не готова.

За таких обставин може початися так звана "війна міст" - взаємний ракетний обстріл стратегічно важливих об'єктів на території Азербайджану і Вірменії, включаючи міста, можливо - столиці. Потрібні оперативно-тактичні ракети різної дальності є і в тій і в іншої сторони, а можливо, скоро з'явиться і бажання застосувати їх, щоб, наприклад, активувати зобов'язання Москви по ОДКБ, якщо під ударом опиниться Єреван.

Якщо вірмени війну програють і втратять частину Карабаху, або навіть весь, як того вимагає Алієв за підтримки Реджепа Ердогана, режим Пашиняна в Єревані впаде.

Можливо, в Москві не стануть сильно заперечувати, якщо застаріла карабаська скалка буде вирвана, і проблема вирішена (нехай і силовим шляхом), а падіння потенційно прозахідного, як вважають в Москві, нинішнього вірменського режиму вийде ще додатковим бонусом.