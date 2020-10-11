Якою була війна в Карабасі 30 років тому: показове фото

У мережі показали, яким був конфлікт у Нагірному Карабасі на початку 1990-х років.

Зокрема, на фото, яке опублікував Telegram-канал "Дев'яності", зображено жінку, яка постраждала через бойові дії в зоні конфлікту. "Мешканка Вірменії сидить з усім її майном. Карабаський конфлікт, Кубатли, Азербайджанська РСР, травень 1991 року", – йдеться в підписі до знімку.

Фотографія належить до періоду Карабаської війни між Азербайджаном і Вірменією, яка тривала з 1987 по 1994 рік. Під час збройного конфлікту, за оцінками більшості експертів, загинули 20-25 тисяч осіб, включно з мирним населенням.

Мешканка Вірменії та її майно. Карабаський конфлікт, травень 1991 року Telegram / "Дев'яності"

У 1994 році влади двох країн домовилися про припинення вогню, проте їм так і не вдалося укласти мирну угоду. Протягом останніх 30 років тривали сутички, а 2016 року загинули десятки військових із обох сторін.

Наприкінці вересня 2020 року Вірменія й Азербайджан вкотре розгорнули повномасштабні бойові дії на Південному Кавказі за Нагірно-Карабаський регіон. Його визнано частиною Азербайджану, однак фактично він перебуває під контролем етнічних вірмен.

Фотографія належить до періоду Карабаської війни Скріншот

Раніше OBOZREVATEL розповідав, у чому суть конфлікту Вірменії та Азербайджану через Нагірний Карабах.