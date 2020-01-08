Третя світова? Трамп зібрав ЗМІ для екстреного звернення до нації: онлайн-трансляція

Президент США Дональд Трамп в середу, 8 січня, зібрав журналістів, щоб зробити екстрену заяву про те, як він має намір відреагувати на іранські ракетні удари по військових об'єктах в Іраку, на яких перебувають американські військові.

Його звернення до американських громадян із Білого Дому транслюється в мережі провідними світовими ЗМІ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Президент США повинен був почати промову о 18:00 за київським часом, проте значно затримався, змусивши громадськість чекати майже пів години.

Головне із заяви Трампа:

при нападі Ірану на військову базу США в Іраку ніхто не постраждав;

США введуть потужні санкції проти Ірану;

Ірану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю;

Європа, Китай, Росія та інші країни повинні відмовитися від ядерної угоди з Іраном;

США готові ухвалити мир з Іраном;

Сулеймані треба було нейтралізувати давно;

НАТО має стати більш залученим у те, що відбувається на Близькому Сході.

Пообіцяв ввести санкції проти Ірану

Трамп не повідомляв про військові заходи проти країни, проте заявив, що Америка готова ввести потужні санкції.

"Іран повинен відмовитися від своїх амбіцій щодо розробки ядерної зброї і припинити фінансувати тероризм", – назвав умову президент.

Він також закликав Європу, Китай і Росію відмовитися від ядерної угоди з Іраном.

"Я б хотів попросити НАТО стати більш залученим у те, що відбувається на Близькому Сході", – зазначив глава Сполучених Штатів.

Розкрив деталі нападу на американську військову базу

Під час нападу Ірану 8 січня, як зазначив президент, ніхто не постраждав.

"У нас немає постраждалих. Всі наші солдати – у безпеці, а військовим базам заподіяно лише мінімальний збиток", – сказав він у Білому домі.

Система раннього попередження, як розповів він, спрацювала відмінно і допомогла попередити про атаку.

"Як здається, Іран відступив, що є гарною стороною для всіх залучених сторін і дуже гарною річчю для світу", – зазначив президент.

Трамп також додав, що поки він є президентом США, "Ірану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю".

Жорстко висловився про Сулеймані

Що стосується гучного вбивства іранського генерала, то Трамп назвав його терористом і наголосив, що "Сулеймані треба було нейтралізувати давним-давно". "Це дзвіночок усім терористам", – сказав він.

Американський лідер також попередив, що у країни є потужна армія і зброя. "У США є "великі і потужні" ракети, ведеться робота над гіперзвуковими ракетами", – зазначив він.

"Зараз ми сильніші, ніж будь-коли в історії", – сказав президент.

FOX 10 Phoenix

Дональд Трамп

Пропонуємо подивитися трансляцію події:

Відзначимо, що Трамп після ракетних ударів Ірану по іракських базах дзвонив низці конгресменів і говорив про оптимістичні очікування щодо перспектив переговорів із Тегераном, повідомляє CNN зі посиланням на сенатора-республіканця Джеймса Інхофа.

"Президент був у піднесеному настрої, сказав Інхоф, і вважає, що обмежені удари, здійснені минулої ночі, відчинять двері для більш масштабних переговорів", – передав CNN.

"Це відкриє шлях для переговорів з Іраном", – цитує телеканал слова сенатора.

Нагадаємо, напередодні Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет. ЗМІ повідомили про більш ніж 20 загиблих американських військових.

На фоні атаки на військові об'єкти США в Іраку вночі 8 січня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до президента Дональда Трампа із закликом припинити провокації щодо Ірану.

Рано вранці 8 січня держсекретар США Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віцепрезидет Майк Пенс прибули на нараду до Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.

Відзначається, що ці удари підштовхнули Тегеран і Вашингтон до небезпечної близькості до війни і привернули увагу всього світу до Трампа, якому треба вирішити, чи відповісти йому більшою військовою силою. Журналісти повідомляли, що помічники Трампа терміново почали підготовку до його звернення до народу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал