Війна у Карабасі: Радбез ООН звернувся до Вірменії і Азербайджану

Рада Безпеки ООН закликала владу Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії у невизнаному Нагірному Карабасі та повернутися до змістовних переговорів.

Про це йшлося на закритій нараді членів Радбезу у вівторок, 29 вересня, повідомляється на сайті постійного представництва Естонії при Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, в установі засудили застосування сили та висловили жаль з приводу жертв конфлікту.

Окрім того, члени Ради Безпеки закликали сторони до тісної співпраці зі співголовами Мінської групи ОБСЄ для "термінового відновлення діалогу".

Водночас постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон наголосив на тому, що події в зоні конфлікту в Нагірно-Карабахському регіоні викликають серйозну тривогу.

"Ми приєднуємось до заклику Генерального секретаря сторонам негайно припинити боротьбу, деескалацію напруженості та негайно повернутися до змістовних переговорів. Поточна ситуація має бути вирішена мирним шляхом", – сказав він.

Юргенсон нагадав, що "непряма участь у конфлікті зовнішніх сторін є неприйнятною і додатково посилює напруженість у регіоні".

"Ми продовжуємо пильно стежити за розвитком подій в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі і наполягаємо на тому, що Рада Безпеки буде продовжувати займатися цим питанням, якщо військові дії триватимуть і розвиток подій на місцях цього вимагатиме", - додав дипломат.

Зазначимо, у третій день боїв у Нагірному Карабасі кількість жертв лише з вірменської сторони сягнула 114 осіб.

Нагадаємо, ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану загострилася вранці 27 вересня. Баку та Єреван звинуватили в порушенні перемир'я один одного.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня уряду Вірменії та Азербайджану заявили, що під час боїв у невизнаному Нагірному Карабасі країни вже втратили сотні людей та десятки одиниць бронетехніки. Країни також звернулися до міжнародних організацій щодо ситуації в регіоні.