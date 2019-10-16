"Не будь дурнем!" ЗМІ роздобули лист Трампа до Ердогана щодо Сирії

Президент США Дональд Трамп у день початку операції Туреччини в Сирії відправив лист лідеру Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, попереджаючи про санкції.

Президент США закликав колегу "не бути упертим хлопцем" і "не бути дурнем", передає CNN, у розпорядженні якого опинився текст документа, датований 9 жовтня.

Кореспондент телеканалу повідомив, що прес-секретар Білого дому підтвердила справжність листа (щоб подивитися фотокопію, поскрольте новину вниз).

Ердоган і Трамп

"Послухайте, давайте домовимося про гарну угоду. Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу нести відповідальність за знищення турецької економіки, а я на це піду", – написав Трамп.

Він додав, що "доклав багато сил, щоб вирішити деякі з проблем" колеги. "Не підводите світ. Ви можете досягти відмінної угоди", – закликав Трамп.

Президент США також повідомив, що командувач коаліцією "Сили демократичної Сирії" Мазлюм Абді "хоче вести переговори" з Ердоганом і "готовий піти на поступки, на які раніше вони б ніколи не пішли".

Американський лідер поінформував, що докладає до листа отримане ним послання від Абді та повідомив про намір зателефонувати Ердогану незабаром.

Лист американського президента CNN

Як писав OBOZREVATEL:

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