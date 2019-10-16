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17 жовтня • оновлено в 02:19
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"Не будь дурнем!" ЗМІ роздобули лист Трампа до Ердогана щодо Сирії

1.2т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп у день початку операції Туреччини в Сирії відправив лист лідеру Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, попереджаючи про санкції.

Президент США закликав колегу "не бути упертим хлопцем" і "не бути дурнем", передає CNN, у розпорядженні якого опинився текст документа, датований 9 жовтня.

Кореспондент телеканалу повідомив, що прес-секретар Білого дому підтвердила справжність листа (щоб подивитися фотокопію, поскрольте новину вниз).

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Ердоган і Трамп

Ердоган і Трамп

"Послухайте, давайте домовимося про гарну угоду. Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу нести відповідальність за знищення турецької економіки, а я на це піду", – написав Трамп.

Він додав, що "доклав багато сил, щоб вирішити деякі з проблем" колеги. "Не підводите світ. Ви можете досягти відмінної угоди", – закликав Трамп.

Президент США також повідомив, що командувач коаліцією "Сили демократичної Сирії" Мазлюм Абді "хоче вести переговори" з Ердоганом і "готовий піти на поступки, на які раніше вони б ніколи не пішли".

Американський лідер поінформував, що докладає до листа отримане ним послання від Абді та повідомив про намір зателефонувати Ердогану незабаром.

Лист американського президента

Лист американського президента

CNN

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Дональд Трамп Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
США
Теги
політика фотографии
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