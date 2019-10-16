"Не будь дурнем!" ЗМІ роздобули лист Трампа до Ердогана щодо Сирії

Президент США Дональд Трамп у день початку операції Туреччини в Сирії відправив лист лідеру Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, попереджаючи про санкції.
Президент США закликав колегу "не бути упертим хлопцем" і "не бути дурнем", передає CNN, у розпорядженні якого опинився текст документа, датований 9 жовтня.
Кореспондент телеканалу повідомив, що прес-секретар Білого дому підтвердила справжність листа (щоб подивитися фотокопію, поскрольте новину вниз).
Ердоган і Трамп
"Послухайте, давайте домовимося про гарну угоду. Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу нести відповідальність за знищення турецької економіки, а я на це піду", – написав Трамп.
Він додав, що "доклав багато сил, щоб вирішити деякі з проблем" колеги. "Не підводите світ. Ви можете досягти відмінної угоди", – закликав Трамп.
Президент США також повідомив, що командувач коаліцією "Сили демократичної Сирії" Мазлюм Абді "хоче вести переговори" з Ердоганом і "готовий піти на поступки, на які раніше вони б ніколи не пішли".
Американський лідер поінформував, що докладає до листа отримане ним послання від Абді та повідомив про намір зателефонувати Ердогану незабаром.
Лист американського президента
CNN
Як писав OBOZREVATEL:
6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того як президент оголосив про початок нової військової операції.
Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "позарамкові" дії.
15 жовтня глава США ввів санкції проти Міноборони та Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військову операцію в Сирії.
16 жовтня Трамп закликав Туреччину закінчити операцію і пригрозив новими санкціями. Реджеп Тайіп Ердоган у відповідь підкреслив, що він "ніколи не оголосить про припинення вогню" в північно-східній Сирії.
Ердоган також принизив главу Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маасу, публічно назвавши його "дилетантом". Різку заяву він зробив після повідомлення німецького міністра про намір обмежити експорт озброєнь Анкарі через ситуацію в Сирії.
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