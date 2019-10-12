Війна Туреччини в Сирії: біля кордону розгорілися запеклі бої

У ході наступу турецьких військ у Сирії близько 50 мирних жителів загинули з обох боків кордону, близько 100 тисяч – змушені були покинути свої будинки.
Про це повідомляє "Русская служба ВВС". Відзначається, що близько до прикордонного міста Рас-ель-Айн знову розгорілися активні бої.
Місто вже кілька днів піддається масованим обстрілам, над ним постійно літають літаки турецьких ВПС.
Ілюстрація. Військова операція Туреччини в Сирії
Корреспондент.net
Сирійські союзники Туреччини стверджують, що взяли під свій контроль стратегічно важливі дороги за 30 км від кордону і захопили понад десятка сіл.
12 жовтня сирійські демократичні сили в закликали своїх союзників на Заході закрити повітряний простір для турецьких військових літаків.
Загалом сили курдів піддалися атаці на землі та з повітря відразу на багатьох ділянках сирійсько-турецького кордону протяжністю 120 км.
ВВС
Як писав OBOZREVATEL:
У середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело миру" на території Сирії.
Головним завданням турецьких військ є боротьба з терористичною "Ісламською державою" і курдськими формуваннями в районі південного кордону.
Турецькі військові, які проводять повномасштабний наступ на півночі Сирії, 11 жовтня обстріляли військовослужбовців США в районі Корбаном.
12 жовтня вони взяли контроль над сирійським містом Рас-ель-Айн на сході від річки Євфрат. Представники курдських формувань цю інформацію заперечують.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".