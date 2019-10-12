Війна Туреччини в Сирії: біля кордону розгорілися запеклі бої

У ході наступу турецьких військ у Сирії близько 50 мирних жителів загинули з обох боків кордону, близько 100 тисяч – змушені були покинути свої будинки.

Про це повідомляє "Русская служба ВВС". Відзначається, що близько до прикордонного міста Рас-ель-Айн знову розгорілися активні бої.

Місто вже кілька днів піддається масованим обстрілам, над ним постійно літають літаки турецьких ВПС.

Ілюстрація. Військова операція Туреччини в Сирії Корреспондент.net

Сирійські союзники Туреччини стверджують, що взяли під свій контроль стратегічно важливі дороги за 30 км від кордону і захопили понад десятка сіл.

12 жовтня сирійські демократичні сили в закликали своїх союзників на Заході закрити повітряний простір для турецьких військових літаків.

Загалом сили курдів піддалися атаці на землі та з повітря відразу на багатьох ділянках сирійсько-турецького кордону протяжністю 120 км.

ВВС

Як писав OBOZREVATEL:

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