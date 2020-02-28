Росії загрожує війна з країною НАТО? Чим закінчиться загострення в Сирії

У Сирії відбувається глобальне протистояння Туреччини з силами Башара Асада, підтримуваними РФ. Розстріл військової колони російською авіацією в сирійському Ідлібі, в результаті чого загинуло 33 турецьких солдати, загрожує оголошенням війни з боку Туреччини.

Чим обернеться ескалація конфлікту для Близького сходу та світу в цілому – дізнавався OBOZREVATEL.

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Сирійська урядова армія ввечері, 27 лютого, завдала потужних авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Снаряди потрапили в турецьку військову колону в Сирії, загинули 33 військовослужбовці, 36 отримали поранення.

Жертвами авіаудару також стали 11 мирних громадян, зокрема п'ятеро дітей.

В Анкарі зібрали екстрене засідання на чолі з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. Водночас Туреччина завдала артилерійських та авіаударів по військових об'єктах сил Асада. Попередньо кажуть про 1700 загиблих військових.

Турки прийшли під консульство РФ у Стамбулі. Вони скандували: "Путін – убивця", "Ви відповісте за смерть героїв".

Турецькі парламентарії зажадали закрити турецьку протоку Босфор для російських кораблів через загострення ситуації в Сирії.

Атаку режиму Асада засудили у США й ООН, а в НАТО не виключили втручання Альянсу в сирійську війну. Крім того, 28 лютого НАТО проведе екстрені консультації за запитом Туреччини.

В ЄС побоюються ризиків розвитку великої відкритої міжнародної військової конфронтації, і закликають усі сторони до швидкої деескалації.

У Міноборони РФ стверджують, що російська авіація нібито не наносила ударів по місцях, де загинули турецькі солдати. Більше того, Москва звинуватила Туреччину в тому, що її військові перебували серед бойовиків, які наступали.

Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Путін провели телефонну розмову, в результаті якої сторони домовилися посилити комунікацію, оскільки в Сирії присутні російські військові, які підтримують армію Асада. Принаймні так інформацію подають у Кремлі.

У Туреччині повідомляють, що турецький і російський президенти збираються зустрітися віч-на-віч, щоб обговорити ситуацію в Ідлібі.

Більш детальну хронологію подій протистояння турецьких і сирійських військ – читайте в матеріалі Обозреватель.

Які наслідки

Загострення в Сирії між різними силами відбуваються час від часу, і поки не привели до розгортання повномасштабного міжнародного конфлікту. Цього разу експерти також не прогнозують посилення ескалації.

Атака сирійських військ на Ідліб

Атака сирійських військ на Ідліб

Атака сирійських військ на Ідліб

На думку сходознавця Андрія Бузарова, зараз РФ і Туреччина перебувають на постійному зв'язку на рівні президентів і військових, і жодній із країн не вигідна конфронтація відносин.

Він вважає, що те, що сталося, швидше було непорозумінням, пов'язаним із розподілом впливу Туреччини і Росії конкретно навколо провінції Ідліб і самого міста.

"Можливо, Росія десь пройшла певні межі впливу Туреччини, і турки "показали зуби". Але мені здається, що це не призведе до повномасштабного розладу відносин між двома країнами", – говорить він.

Бузаров упевнений, що ні Туреччина, ні РФ не зацікавлені псувати відносини один з одним, оскільки для першої зараз важливо балансувати між США й РФ із точки зору свого впливу. А Росії зараз важлива нейтральна позиція Туреччини з багатьох питань на Близькому Сході, і перш за все, щодо Сирії.

Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган "Газета.ру"

НАТО теж навряд чи буде втручатися в сирійський конфлікт до того моменту, поки не буде загрози безпосередньо території Туреччини.

"Туреччина сподівається, що, якщо будуть агресивні дії проти її території, то всі члени НАТО повинні заступитися. Але в чому нюанс, Анкара ніколи не погоджувала свої дії в Сирії та Іраку з НАТО. І другий момент, чи перейде Росія кордон Туреччини? Якщо буде атака безпосередньо в рамках суверенних кордонів країни, тоді не виключається активне втручання НАТО. Але зараз відбувається боротьба різних груп на іншій території, і це головний фактор, який стримує союзників Туреччини по НАТО від активного втручання", – пояснив він.

Експерт-міжнародник Максим Ялі, також вважає, що Альянс не проводитиме жодних дій, і причина цього навіть не в конфлікті на чужій території, а в тому, що турецькі війська перебували в Ідлібі нелегально.

"Кремль уже відступився, заявивши: "Ми не знали, що це турки". З огляду на нелегальне, з точки зору міжнародного права, розташування турецьких військ у Сирії, в НАТО "вписуватися" за них не будуть. У президента США Дональда Трампа вибори на носі. Та й до Путіна він особисто ставиться набагато краще, ніж до Ердогана. Але головне – економічні інтереси між Туреччиною і РФ занадто високі", – вважає він.

Передісторія конфлікту

Ідліб – єдиний регіон Сирії, який залишається під контролем опозиції. Він постійно піддається масштабному обстрілу з боку сил Асада, підтримуваних РФ.

Восени 2018 року президенти РФ і Туреччини підписали так звані "сочинські угоди", які передбачали створення в сирійській провінції Ідліб зони деескалації. Крім того, по периметру території, непідконтрольній уряду Сирії, повинна була з'явитися зона припинення вогню.

Атака сирійських військ на Ідліб

Атака сирійських військ на Ідліб

Однак у лютому 2020 року Анкара звинуватила сили режиму Башара Асада в регулярних артилерійських і авіаударах по позиціях турецьких військових і опозиції в Ідлібі. 10 лютого під час одного з таких ударів загинули п'ятеро турецьких солдатів, 20 лютого – ще двоє.

12 лютого Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив жорсткою відповіддю на дії російсько-сирійських військ. Він заявив, що Туреччина намагалася мінімізувати своє військове втручання в події, але Дамаск і Москва порушують договір. Тоді турецькі війська здійснили обстріл сирійських позицій.

Реджеп Тайіп Ердоган

18 лютого турецькі та російські дипломати провели переговори щодо ситуації в Сирії у Москві і нібито прийшли до компромісу. Але удари по Ідлібу 27 лютого поки показують протилежне.

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