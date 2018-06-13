Війна чи мир? Українці висловилися, чого чекати від Кім Чен Ина і Трампа

Після спільного саміту у Сінгапурі лідерів США і КНДР OBOZREVATEL запитав у читачів, яким вони бачать майбутнє денуклеаризації Корейського півострова.

Всього свої відповіді надали 3,4 тис. читачів.

27% вважають, що КНДР все ж таки закриє ядерну програму, як і обіцяла.

У той же час 41% українців впевнений, що в цьому питанні істотних змін не передбачається, а ситуація буде періодично загострюватися.

Всього 6% опитаних висловилися радикальніше - вони вважають, що Кім Чен Ин піде на обман і розв'яже війну.

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У той же час 24% заявили, що ця тема їм нецікава, оскільки в Україні вистачає і своїх проблем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня у Сінгапурі відбувся історичний саміт глав КНДР і США. За результатами зустрічі було підписано угоду, основні пункти з якої потрапили в мережу.