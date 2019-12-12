Вийдуть з ЄС через 1,5 місяці? У Британії завершилися парламентські вибори

На дострокових парламентських виборах в Великобританії абсолютна більшість підтримує консерваторів.
За підсумками виборів, попередньо, перемогу здобула партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Про це повідомляє 360tv.ru.
Раніше Джонсон пообіцяв у разі перемоги консерваторів вивести Британію зі складу ЄС до 31 січня 2020 року. Остаточні підсумки виборів будуть відомі вранці 13 грудня.
Вибори у Британії
Фокус
Як писав OBOZREVATEL, у Великобританії 12 грудня проходять позачергові парламентські вибори. Британці мають визначитися, який із політсил вони доручать врегулювання питання Brexit.
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