"Вийдіть із України?" Трамп неформально звернувся до Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби у нього можливість поговорити зі своїм російський колегою Володимиром Путіним на саміті G7, він неодмінно попросив би його піти з України та Сирії.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу Fox News . Американський лідер запевнив, що він обов'язково порозумівся би з главою РФ.

"Якби, наприклад, Путін сидів навпроти мене за одним столом там, в Канаді, я би сказав: "Зробите послугу? Вийдете з Сирії? Вийдете з України? Вас не повинно бути там", - підкреслив Трамп.

Дональд Трамп і Володимир Путін НТВ

За його словами, він попросив би президента Росії зробити ті речі, які корисні для всього світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп заявив, що членам G7 краще було би повернутися до формату саміту за участю Росії, так як значна частина дискусії в Канаді все одно була присвячена Кремлю.

Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа. Сам президент РФ Володимир Путін запевнив, що його країна нібито і не виходила з цього формату.

У свою чергу, держсекретар МЗС ФРН Нільс Аннен назвав заяву Трампа провокацією, зазначивши, що це може розколоти Європу.