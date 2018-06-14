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ПолітикаЕкономіка

"Вийдіть із України?" Трамп неформально звернувся до Путіна

24.7тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби у нього можливість поговорити зі своїм російський колегою Володимиром Путіним на саміті G7, він неодмінно попросив би його піти з України та Сирії.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу Fox News . Американський лідер запевнив, що він обов'язково порозумівся би з главою РФ.

"Якби, наприклад, Путін сидів навпроти мене за одним столом там, в Канаді, я би сказав: "Зробите послугу? Вийдете з Сирії? Вийдете з України? Вас не повинно бути там", - підкреслив Трамп.

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За його словами, він попросив би президента Росії зробити ті речі, які корисні для всього світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп заявив, що членам G7 краще було би повернутися до формату саміту за участю Росії, так як значна частина дискусії в Канаді все одно була присвячена Кремлю.

Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа. Сам президент РФ Володимир Путін запевнив, що його країна нібито і не виходила з цього формату.

У свою чергу, держсекретар МЗС ФРН Нільс Аннен назвав заяву Трампа провокацією, зазначивши, що це може розколоти Європу.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "Обозреватель".

Теми
Холодна війна між Заходом і Росієюсаміт G7Російсько-український конфліктКонфлікт в Сирії
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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Графский Стеапн
Графский Стеапн
Хозяева украинцев в недоумении)))
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Графский Стеапн, да класно жить в параше.
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Ivan Rus
Ivan Rus
Цэ перемоха чи зрада? Очередные свидомые мрии. Ахахаха
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andrei andrei
andrei andrei
Ну уж пиндосов не должно быть не только там, но и во всем мире.
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0
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Мешко Юрий
Мешко Юрий
andrei andrei, пиндосы в любом случае лучше "пидороссов".
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