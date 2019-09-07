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8 вересня • оновлено в 11:17
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Виїхали автобуси: з'явилися обнадійливі дані про обмін полоненими

16.7т Читати матеріал російською

Зі слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві виїхали автобуси, на яких, ймовірно, вивезли українських полонених, які включені списки на обмін.

Підтверджуючі знімки опублікувала вранці в суботу, 7 вересня, "Страна" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Російський журналіст Олександр Коц також повідомив у Telegram-канал, що з санаторію під Києвом теж виїхали автобуси у напрямку аеропорту.

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Обмін полоненими: з Москви виїхали автобуси

Обмін полоненими: з Москви виїхали автобуси

Страна

Відзначається, що з автобуса, який помітили під СІЗО, вийшли люди, одягнені в спеціальний камуфляж і шоломи. За формою вони нагадують конвойних ФСБ.

Далі до ізолятора під'їхав "Мерседес" із російським триколором.

Обмін полоненими: з Москви виїхали автобуси

Обмін полоненими: з Москви виїхали автобуси

Страна

Через деякий час із "Лефортово" виїхали автомобілі і два великі автобуси в супроводі співробітників ДПС.

Обмін полоненими: з'явилися кадри з "Лефортово"

Обмін полоненими: з'явилися кадри з "Лефортово"

Telegram-канал "Борода вещает"

За даними "Страны", полонених везуть у аеропорт "Внуково-2", урядовий термінал. Списки з прізвищами нібито повинні з'явитися вже після прильоту.

За інформацією російського "Интерфакса", СІЗО залишили три автобуси.

При цьому, пропагандистський канал "Росія 24" з самого ранку запустив трансляцію підготовки до обміну полоненими між Росією і Україною.

Обмін полоненими: з Москви виїхали автобуси

Обмін полоненими: з Москви виїхали автобуси

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що обмін полоненими відбудеться 7 вересня.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Отменить обмен, цемаха обратно посадить!
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