Виходять із капцями проти "Таргана": журналістка розповіла про назрівання революції в Білорусі

У Білорусі назріває революція, оскільки люди втомилися від правління Олександра Лукашенка і його дій під час епідемії COVID-19.

Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту "Хартія-97" Наталія Радіна, передає ГОРДОН. За її словами, в Білорусі зараз передреволюційна ситуація – десятки тисяч людей виходять на вулиці, щоб поставити підписи за незалежних кандидатів у президенти.

"Багато хто говорить, що вже почалася оксамитова революція. Десятки тисяч людей виходять на вулиці білоруських міст і стають у черги, щоб поставити підписи за незалежних кандидатів у президенти. Насамперед – за Світлану Тіхановську, дружину відомого білоруського блогера Сергія Тіхановского, який заарештований і перебуває у в'язниці. Тіхановський – народний лідер, який з'явився не так давно і викликає величезні симпатії у білорусів своєю сміливістю, умінням говорити з людьми. Його називають білоруським Лехом Валенсою і багато хто пов'язує з ним надії на зміни. Очевидно, вони повинні відбутися в Білорусі найближчим часом. Це помітно не тільки за цими довгими чергами. Але і за тим, що практично в кожному місті країни проходять пікети", – розповіла Радіна.

Наталія Радіна Facebook

Вона зазначила, що ці акції легальні, оскільки в країні проходить передвиборча кампанія. За словами журналістки, такого раніше ніколи не було – люди виходять не просто постояти, але і поділитися обуренням.

"Ці акції легальні, тому що в Білорусі ведеться виборча кампанія і дозволений збір підписів за кандидатів у президенти. Саме тому люди скористалися цією легальної можливістю. Такого в Білорусі раніше ніколи не було. Опозиційні кандидати, звичайно ж, брали участь у псевдовиборах, щоб мати можливість поспілкуватися з виборцями, але такої кількості людей на тих пікетах не було. Сьогодні білоруси виходять не просто постояти, а поділитися своїм обуренням. Видно, наскільки вони ненавидять Лукашенка, наскільки втомилися від нього і як сильно хочуть якнайшвидшої зміни влади", – повідомила журналістка.

Радіна також розповіла, що люди навіть почали називати Лукашенка різними прізвиськами: "Тарганом", "Саша три відсотки" і так далі.

"Мегапопулярним стало гасло "Стоп тарган!". Люди виходять на пікети з капцями, які символізують їх намір скоріше позбутися Лукашенка. Його порівнюють із тарганом, настільки він огидний людям. Закономірний підсумок його правління в Білорусі. Ще одне популярне прізвисько Лукашенка – "Саша три відсотки". Це пов'язано з тим, що в інтернеті почали проводити незалежні опитування і рейтинг Лукашенка виявився на рівні 1–3%, не більше. Диктатор у люті спробував заборонити інтернет-опитування. У підсумку прізвисько "Саша три відсотки" приклеїлося до нього намертво", – розповіла Радіна.

Журналістка розповіла про назрівання революції в Білорусі Белсат

Журналістка розповіла про назрівання революції в Білорусі Белсат

Журналістка зазначила, що протестувати люди вийшли не тільки через економічну кризу, а й через епідемію COVID-19. Люди вважають дії Лукашенка прямою загрозою їхньому життю, оскільки він відмовлявся від карантинних заходів.

"Зіграла свою роль маса факторів. Втома жити в злиднях і страху, бачити корупцію чиновників, нахабство і безкарність самого Лукашенка, який жирує на російські гроші. В країні економічна криза, у всіх областях величезна кількість безробітних, низькі зарплати, мізерні пенсії, вводяться абсурдні декрети і закони, відбувається грабіж населення. На цьому тлі Лукашенко будує нові резиденції. На всю маленьку Білорусь їх уже 18. Він влаштовує спортивні змагання, купує "майбахи", літаки, будує льодові палаци, продовжує проводити потішні турніри з власною участю. Звісно, це викликає у людей відторгнення. Але коли трапилася епідемія коронавірусу, всі побачили, що Лукашенко – ще й пряма загроза людському життю. Він єдиний у світі диктатор, який категорично відмовився вводити карантин", – наголосила співрозмовниця.

Журналістка розповіла про назрівання революції в Білорусі

За її словами, офіційна статистика сильно спотворює реальну картину захворюваності і смертності в країні. Радіна запевняє, що в лікарнях не вистачає місць, а медицина не справляється.

"Називаються цифри близько 10 тисяч померлих і близько мільйона тих, що заразилися. Медицина не справляється. Величезна кількість медпрацівників виявилися зараженими. Вмирають і медсестри, і лікарі. Бракує місць у лікарнях. Ми знаємо, що навіть онкоцентри переобладнали під інфекційні відділення. Відповідно, онкохворі не отримують необхідної допомоги і можуть померти завчасно. Ситуація просто жахлива", – сказала журналістка.

На її думку, подальше протистояння чинної влади і народу продовжиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив масовими розстрілами, розповідаючи про захист держави.

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