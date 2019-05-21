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Вихід Великобританії з ЄС: уряд підтримав план Мей

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У вівторок, 21 травня, уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційовані прем'єр-міністром Терезою Мей.

Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів, передає BBC.

Зміни будуть внесені в угоду про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу, оновлений варіант якої винесуть на голосування в Палаті громад на початку червня.

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Вихід Великобританії з ЄС: уряд підтримав план Мей

news.rambler.ru

При цьому деякі з противників плану Мей вже заявили про те, що не підтримають у парламенті нові поправки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Вихід Великобританії з ЄСBrexit
Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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