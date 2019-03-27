Вихід Британії з ЄС: Мей заявила про радикальний крок заради Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей готова піти у відставку після Brexit.

На засіданні парламентського Комітету 1922 Мей закликала підтримати вихід Лондона з Євросоюзу, назвавши Brexit історичним боргом.

"Я готова покинути цю посаду раніше, ніж я планувала, щоб домогтися того, що буде правильним для нашої країни і нашої партії. Я прошу всіх у цьому залі підтримати угоду [з Євросоюзом] для того, щоб ми виконали наш історичний обов'язок — втілили в життя рішення британського народу і покинули Європейський союз в організованій манері без зайвих ускладнень", — сказала прем'єр-міністр.

Тереза Мей

Нагадаємо, Британія повинна була покинути Євросоюз 29 березня. Однак минулої середи прем'єр-міністр Британії Тереза Мей офіційно запросила ЄС про відстрочку до 30 червня.

Глава Європейської ради Дональд Туск висловив готовність піти на поступки, але за однієї обов'язкової умови.

Незабаром після цього Лондон охопили нові масштабні протести через Brexit. Сотні тисяч британців зажадали нового референдуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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