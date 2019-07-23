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Вихід Британії з ЄС: майбутній прем'єр назвав остаточну дату

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Великобританія остаточно вийде з Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.

Таку заяву зробив майбутній прем'єр країни Борис Джонсон, передає AFP. Про це політик пообіцяв у виступі після обрання лідером Консервативної партії і додав, що серед його пріоритетів "завершити Brexit, об'єднати країну і перемогти лідера лейбористів Джеремі Корбіна".

"Ми збираємося активізувати країну. Ми збираємося завершити Brexit 31 жовтня, і ми збираємося скористатися всіма можливостями, які це принесе", – сказав Джонсон.

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Відзначимо, Джонсон є прихильником "жорсткого" Brexit та ще в статусі кандидата в лідери консерваторів неодноразово говорив, що Британія вийде з ЄС в жовтні з угодою або без неї.

Ілюстрація

Ілюстрація

ВВС

Борис Джонсон

Борис Джонсон

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

  • 25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

  • Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.

  • Однак, 15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.

  • 12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.

  • 29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.

  • Після трьох провальних голосувань про прийняття угоди щодо Brexit терміни виходу країни з організації перенесли.

  • На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

  • Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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Теми
Вихід Великобританії з ЄС Brexit
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Теги
Європейський Союз Євросоюз
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