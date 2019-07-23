Вихід Британії з ЄС: майбутній прем'єр назвав остаточну дату

Великобританія остаточно вийде з Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.

Таку заяву зробив майбутній прем'єр країни Борис Джонсон, передає AFP. Про це політик пообіцяв у виступі після обрання лідером Консервативної партії і додав, що серед його пріоритетів "завершити Brexit, об'єднати країну і перемогти лідера лейбористів Джеремі Корбіна".

"Ми збираємося активізувати країну. Ми збираємося завершити Brexit 31 жовтня, і ми збираємося скористатися всіма можливостями, які це принесе", – сказав Джонсон.

Відзначимо, Джонсон є прихильником "жорсткого" Brexit та ще в статусі кандидата в лідери консерваторів неодноразово говорив, що Британія вийде з ЄС в жовтні з угодою або без неї.

Ілюстрація ВВС

Борис Джонсон BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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