|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Вигнати з ООН!" Росія накинулася на ще одну країну через "фашизм"

8.9тЧитати матеріал російською

Заступник голови комітету нелегітимної Держдуми РФ з освіти і науки Борис Чернишов написав листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу з вимогою виключити Естонію з організації.

Приводом для такої реакції російського депутата стала заява президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що російська мова у школах становить загрозу естонській мови і культурі, повідомляє "РИА Новости".

"Я прошу Вас виключити Естонію зі складу ООН, оскільки своїми діями керівництво цієї країни сприяє розвитку фашизму у світі і геноциду російськомовного населення, не кажучи вже про порушення прав російськомовних громадян", — зазначив він.

Новини
Приклад для військових: президент Естонії захопила вчинком до річниці з НАТО

"Вигнати з ООН!" Росія накинулася на ще одну країну через "фашизм"

РБК

Відзначається, що зараз в Естонії працюють 74 школи, де можна отримати освіту частково російською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Естонії заявили про намір витребувати у Росії Івангород в Ленінградській області і частину Псковської області, які раніше входили до складу Естонської РСР.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Росія
Тег
ООН
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
54
48
Смішно
14
Цікаво
1
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Виня Ксения
Виня Ксения
Интересно, сколько школ на кацапии, где можно получить образование частично на эстонском языке?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Виня Ксения, Ровно столько насколько в России хотят изучать эстонский язык . Кстати а сколько на Украине школ где можно получать образование частично на эстонском. ? И что бы ты знал ,рагуль ,В России в каждом субъекте федерации идет обучение как на русском так и на языке субъекта федерации,а сам национальный язык имеет статус государственного в каждом конкретном регионе ,наряду с русским . Например в Крыму три государственных языка и никого это не беспокоит.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Национальность эстонцы придумали англо-саксы,когда в 1918 году создавали для чухонцев- бывших немецких и шведских рабов,выкупленных Петром Первым из рабства,свою страну-незалежную Эстонию. Як Ленин-Сталин придумали потом Украину и украинцев. Сейчас эта страна в такой дупе,шо там даже не хотят работать укро-нерабы.Так шо треба подумать,кто кому должен
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
2 з 4 відповідей | показати всі
Макарский Александр
Макарский Александр
ДЯЧОК СТЬОПА, укро-шумеры
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Макарский Александр
Макарский Александр
andrei andrei, значит Укрорейху полный гаплык наступил,если к шпротам таскаются
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Кацапо Йобик
Кацапо Йобик
а когда раССисю исключат, ведь на раССисе нет руССкого округа, где бы жили руССкие и скулили бы на руССком изЫке. Педерация есть, а для руССких - х у й последний с солью!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки