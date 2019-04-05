"Вигнати з ООН!" Росія накинулася на ще одну країну через "фашизм"

Заступник голови комітету нелегітимної Держдуми РФ з освіти і науки Борис Чернишов написав листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу з вимогою виключити Естонію з організації.

Приводом для такої реакції російського депутата стала заява президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що російська мова у школах становить загрозу естонській мови і культурі, повідомляє "РИА Новости".

"Я прошу Вас виключити Естонію зі складу ООН, оскільки своїми діями керівництво цієї країни сприяє розвитку фашизму у світі і геноциду російськомовного населення, не кажучи вже про порушення прав російськомовних громадян", — зазначив він.

РБК

Відзначається, що зараз в Естонії працюють 74 школи, де можна отримати освіту частково російською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Естонії заявили про намір витребувати у Росії Івангород в Ленінградській області і частину Псковської області, які раніше входили до складу Естонської РСР.

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