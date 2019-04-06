"Вигнати російську армію!" Пропагандист Путіна розлютився через заяви в ЄС. Відео

Ведучий німецького телеканалу ZDF Клаус Клебер заявив, що загроза російського вторгнення в Естонію, як це сталося в українському Криму, вкрай висока. Така заява розлютило топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, і він вибухнув звинуваченнями на адресу європейських журналістів.

Як пише Berliner Kurier, в ефірі випуску новин Клебер змоделював ситуацію реального нападу Росії на одного з членів Європейського союзу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Американська армія спільно з німецькими та європейськими союзниками вирушили до Естонії, щоб вигнати підрозділи російських Збройних сил, які увійшли туди, як кілька років тому в Крим", — сказав телеведучий.

Потім він попросив глядачів не турбуватися. "Це неправда. Просто образ. Однак цілком реалістичний", — додав Клебер. Крім того, він нагадав глядачам про "стримувальну" роль НАТО.

Володимир Соловйов Скріншот відео

На думку Клебера, саме альянс забезпечує мир на європейському континенті. Журналіст підкреслив, що організація уособлює "безпрецедентну історію успіху", але зараз НАТО "ослаб" як ніколи раніше.

Виступ європейського журналіста глибоко зачепив головного рупора путінського режиму, і він безпідставно звинуватив його в пропагандистській маніпуляції на своїй сторінці в Instagram.

"Німецький телеканал ЦДФ оголосив війну Росії. Подібна модерація на державному каналі ФРН — це провокація з геббельсівського ящика", — уїдливо написав Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на кремлівському пропагандистському телебаченні бурхливо відреагували на фільм-катастрофу "Час розквіту" про російське вторгнення, який зняли в Швеції. За сюжетом, Росія нападає на Швецію через відмову продовжувати будувати "Північний потік-2".

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