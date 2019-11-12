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12 листопада • оновлено в 16:13
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"Дарує надію": ЄС виступив із гучною заявою щодо Донбасу

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Європейський Союз побачив "обнадійливі сигнали" у процесі розведення військ на Донбасі після завершення його чергового етапу біля Петрівського і Богданівки.

Про це йдеться у заяві прессекретарки ЄС Маї Косьянчич, передає "Укрінформ".

"Початок процесу розведення у селищі Петрівське, завершення виведення військ і озброєння з селища Золоте, і прогрес, якого було досягнуто у Станиці Луганській, включаючи ремонт мосту, є обнадійливими сигналами, які надходять зі Східної України. Ці кроки, очевидно, полегшать страждання цивільного населення, що проживає поблизу контактної лінії і яке несе основний тягар цього конфлікту", – зазначила представниця ЄС.

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Косьянчич також наголосила, що Україна продемонструвала конструктивний підхід щодо просування вперед у виконанні Мінських угод.

"Ми очікуємо, що Росія також активно здійснюватиме позитивні кроки для того, щоб використовувати свій істотний вплив на збройні формування, які вона підтримує, і виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами у повному обсязі", – йдеться у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада штаб ООС повідомив про завершення практичної фази розведення сил і засобів із боку терористів і ЗСУ.

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Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Теперь ждём признания особого статуса Донбасса и посылаем вас в .... (к чёрту)
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Mega Death
Mega Death
Кто нибудь может озвучить тему планируемых переговоров в нормандском формате? О чем с xoxложёпыми попрошайками гоаорить
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семенов Александр
семенов Александр
Смилывые войины наложив в шаровары драпанули, Это конечно вселяет оптимизм вЕС )))
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