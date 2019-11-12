"Дарує надію": ЄС виступив із гучною заявою щодо Донбасу

Європейський Союз побачив "обнадійливі сигнали" у процесі розведення військ на Донбасі після завершення його чергового етапу біля Петрівського і Богданівки.

Про це йдеться у заяві прессекретарки ЄС Маї Косьянчич, передає "Укрінформ".

"Початок процесу розведення у селищі Петрівське, завершення виведення військ і озброєння з селища Золоте, і прогрес, якого було досягнуто у Станиці Луганській, включаючи ремонт мосту, є обнадійливими сигналами, які надходять зі Східної України. Ці кроки, очевидно, полегшать страждання цивільного населення, що проживає поблизу контактної лінії і яке несе основний тягар цього конфлікту", – зазначила представниця ЄС.

ЄС відреагував на відведення військ на Донбасі

Косьянчич також наголосила, що Україна продемонструвала конструктивний підхід щодо просування вперед у виконанні Мінських угод.

"Ми очікуємо, що Росія також активно здійснюватиме позитивні кроки для того, щоб використовувати свій істотний вплив на збройні формування, які вона підтримує, і виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами у повному обсязі", – йдеться у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада штаб ООС повідомив про завершення практичної фази розведення сил і засобів із боку терористів і ЗСУ.

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