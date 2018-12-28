"Відтяпали Новоросію!" Пропагандист Путіна видав маразм про появу України

Російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Степанян відзначився фейком про те, що сучасна Україна нібито створена із захоплених шматків інших держав.

За його словами, Київ нібито анексував значну частину Росії, Молдови, Польщі та Угорщини. Божевільною теорією Степанян поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Араік Степанян Скріншот відео

"Що відтяпала Україна в сусідів? Перераховую: Південну Бессарабію — у молдован, Львів — у поляків, угорців, слов'ян. Ви у Росії відтяпали "Новоросію"! Вас — Російська імперія і вами ненависний Ленін створив сучасну Україну!" — вигукнув Степанян.

Однак його слова викликали лише усмішку в українського громадського діяча Вадима Трюхана, який із сарказмом прокоментував неадекватний спіч опонента. "Так можна до монголо-татар дійти! Так можна до захоплення Казані дійти, до продажу Аляски", — відповів він Степаняну.

Як повідомляв OBOZREVATEL,