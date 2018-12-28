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"Відтяпали Новоросію!" Пропагандист Путіна видав маразм про появу України

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Російський пропагандист, член президії Академії геополітичних проблем Араік Степанян відзначився фейком про те, що сучасна Україна нібито створена із захоплених шматків інших держав.

За його словами, Київ нібито анексував значну частину Росії, Молдови, Польщі та Угорщини. Божевільною теорією Степанян поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Араік Степанян

Араік Степанян

Скріншот відео

"Що відтяпала Україна в сусідів? Перераховую: Південну Бессарабію — у молдован, Львів — у поляків, угорців, слов'ян. Ви у Росії відтяпали "Новоросію"! Вас — Російська імперія і вами ненависний Ленін створив сучасну Україну!" — вигукнув Степанян.

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Однак його слова викликали лише усмішку в українського громадського діяча Вадима Трюхана, який із сарказмом прокоментував неадекватний спіч опонента. "Так можна до монголо-татар дійти! Так можна до захоплення Казані дійти, до продажу Аляски", — відповів він Степаняну.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • раніше головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов влаштував бурхливу дискусію про історію виникнення української державності в ефірі своєї програми. Крім того, він показав фейкову карту "розділеної" країни, на якій майже всі території названі "подарунками" російських правителів.

  • Зауважимо, що він уже неодноразово озвучував таку тезу. Так, із вуст Соловйова звучала фраза про те, що своїм існуванням в нинішніх територіальних межах Україна нібито зобов'язана Росії і, зокрема, таким її політичним лідерам, як Володимиру Леніну й імператриці Катерині ІІ.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Вадим Трюхан
Місце
Росія
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Современные границы Украины кроме 7 присоединенных в 1939-45 годах западных областей фактически определены кайзеровскими оккупантами в 1918 году. Украина была для них просто предлогом, чтобы отнять русскую землю Донбасса, Слобожанщины, Бессарабии, Таврии и Новороссии. Это просто исторический факт
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Если больной это надолго, а дурак так навсегда..
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
А что не так сказал? Все правильно.украину создали Ленин и Сталин.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Слепцов Егор, неправильно. Кайзеровские оккупанты
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