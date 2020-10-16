Відсутність двох запахів може свідчити про коронавірус – дослідження

Нове дослідження, проведене в Індії, спробувало визначити, чи може втрата почуття певних запахів бути ознакою інфікування COVID-19.

Для цього було вибрано п'ять доступних і поширених запахів: м'ята перцева, часник, кардамон, фенхель і кокосове масло, пише BGR.

З'ясувалося, що учасники дослідження, які не відчували запаху кокосового масла і м'яти, з найбільшою ймовірністю показали позитивний тест на коронавірус.

Майже 25% не відчували запаху м'яти, і майже 21% учасників повідомили, що не можуть відчувати запах кокосового масла.

Відзначається, що втрата нюху і смаку, згідно з аналізом New York Times, спостерігається у майже 90% пацієнтів з COVID-19. Згідно з дослідженням Медичного центру Університету Вандербільта, близько 25% хворих повідомляють про це як про свій єдиний симптом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені пояснили, чому одні люди, заражені коронавірусом, важко переносять інфекцію, а інші не відчувають небезпечних симптомів при COVID-19.