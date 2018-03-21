Відставка Лаврова: з'явилася реакція Кремля

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав інформацію про ймовірну відставку глави МЗС РФ Сергія Лаврова спекуляцією.

Як повідомляють РИА-Новости, таким чином у Кремлі відреагували на інформацію, що Лавров зібрався піти з поста міністра.

"Давайте привітаємо міністра з днем ​​народження і не звертатимемо уваги на спекуляції", - заявив він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше відразу кілька джерел, близьких до зовнішньополітичного відомства повідомили, що Лавров покине пост міністра закордонних справ РФ і не увійде до складу нового уряду, який глава Кремля Володимир Путін сформує за підсумками минулих виборів у найближчі місяці.