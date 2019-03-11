Відштовхнули Росію: в Німеччині згадали, як Путін хотів до Європи

Після свого обрання на пост президента Російської Федерації Володимир Путін був налаштований на зближення з Європою.
Однак вона відмовилася співпрацювати з Росією, заявив в інтерв'ю Spiegel екс-радник колишнього глави німецького уряду Гельмута Коля Хорст Тельчик, пише МК.
На думку політика, який займався в кабінеті Коля зовнішніми і оборонними питаннями, главу російської держави на початку 2000-х хвилювали питання загальноєвропейської безпеки.
Володимир Путін
politeka
Прокоментував Тельчик і конфлікт в Україні та позицію європейських країн з цього питання. Ніхто не думав про якісь пропозиції Росії, виступаючи з ідеями про включення України в ЄС і НАТО, заявив він.
"Можна було обговорити можливість створення загальноєвропейської зони вільної торгівлі, але Брюссель нічого не зробив", - сказав політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній депутат Державної Думи Росії, єдиний, хто голосував проти анексії Криму Ілля Пономарьов заявив, що Путін хоче бути на чолі Європейської цивілізації.
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