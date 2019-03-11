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Відштовхнули Росію: в Німеччині згадали, як Путін хотів до Європи

5.7тЧитати матеріал російською

Після свого обрання на пост президента Російської Федерації Володимир Путін був налаштований на зближення з Європою.

Однак вона відмовилася співпрацювати з Росією, заявив в інтерв'ю Spiegel екс-радник колишнього глави німецького уряду Гельмута Коля Хорст Тельчик, пише МК.

На думку політика, який займався в кабінеті Коля зовнішніми і оборонними питаннями, главу російської держави на початку 2000-х хвилювали питання загальноєвропейської безпеки.

Володимир Путін

Володимир Путін

politeka

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Прокоментував Тельчик і конфлікт в Україні та позицію європейських країн з цього питання. Ніхто не думав про якісь пропозиції Росії, виступаючи з ідеями про включення України в ЄС і НАТО, заявив він.

"Можна було обговорити можливість створення загальноєвропейської зони вільної торгівлі, але Брюссель нічого не зробив", - сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній депутат Державної Думи Росії, єдиний, хто голосував проти анексії Криму Ілля Пономарьов заявив, що Путін хоче бути на чолі Європейської цивілізації.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Німеччина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель...ну и где мой комментарий
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Какая бредятина...идиоты ураинцы...у нас товарооборот с европой в сотню раз больше чем у вас...дебилы и мы в европу ездим больше вас ..унитазомойцев...мы ездим туристами
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