Після свого обрання на пост президента Російської Федерації Володимир Путін був налаштований на зближення з Європою.

Однак вона відмовилася співпрацювати з Росією, заявив в інтерв'ю Spiegel екс-радник колишнього глави німецького уряду Гельмута Коля Хорст Тельчик, пише МК.

На думку політика, який займався в кабінеті Коля зовнішніми і оборонними питаннями, главу російської держави на початку 2000-х хвилювали питання загальноєвропейської безпеки.

Володимир Путін politeka

Прокоментував Тельчик і конфлікт в Україні та позицію європейських країн з цього питання. Ніхто не думав про якісь пропозиції Росії, виступаючи з ідеями про включення України в ЄС і НАТО, заявив він.

"Можна було обговорити можливість створення загальноєвропейської зони вільної торгівлі, але Брюссель нічого не зробив", - сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній депутат Державної Думи Росії, єдиний, хто голосував проти анексії Криму Ілля Пономарьов заявив, що Путін хоче бути на чолі Європейської цивілізації.

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