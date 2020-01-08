"Відріжемо ногу!" Президент Ірану пригрозив США на Близькому Сході

Президент Ірану Хасан Рухані порівняв вбивство під час спецоперації США іранського генерала Касема Сулеймані із втратою людиною руки.
А також запевнив, що не залишить це без відповіді, пообіцявши "відрізати ногу" Вашингтону на Близькому Сході. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на Reuters.
"Ви у випадку з генералом Сулеймані відрізали руку. Ми – відріжемо вам ногу в нашому регіоні", – звернувся він до Штатів.
Хасан Рухані
Зазначається, що Рухані заявив про це під час засідання кабінету міністрів після того, як Іран завдав ракетних ударів по американських цілях в Іраку.
За його словами, військові США втратять можливість базуватися на Близькому Сході.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після загибелі 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "мали прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після загибелі іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
Збройні сили США, включаючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені у стан підвищеної готовності.
У ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалося двома хвилями.
Держсекретар США Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віцепрезидет Майк Пенс прибули на нараду до президента Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати ведуть оцінку жертв і пошкоджень, завданих ударом іранських ракет по американських військових базах в Іраку.
Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до президента Дональда Трампа із закликом припинити провокації щодо Ірану.
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