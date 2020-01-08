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8 січня • оновлено в 14:47
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"Відріжемо ногу!" Президент Ірану пригрозив США на Близькому Сході

2.1т
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Президент Ірану Хасан Рухані порівняв вбивство під час спецоперації США іранського генерала Касема Сулеймані із втратою людиною руки.

А також запевнив, що не залишить це без відповіді, пообіцявши "відрізати ногу" Вашингтону на Близькому Сході. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на Reuters.

"Ви у випадку з генералом Сулеймані відрізали руку. Ми – відріжемо вам ногу в нашому регіоні", – звернувся він до Штатів.

Хасан Рухані

Хасан Рухані

Зазначається, що Рухані заявив про це під час засідання кабінету міністрів після того, як Іран завдав ракетних ударів по американських цілях в Іраку.

За його словами, військові США втратять можливість базуватися на Близькому Сході.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Іран
Тег
вбивство
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