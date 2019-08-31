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Відрізали при тортурах: у Мексиці знайшли близько 2 тис. фрагментів пальців. Фото 18+

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У Мексиці (штат Сіналоа) виявили близько двох тисяч фрагментів кісток людських рук.

Про це пише видання El Universal. За попередніми даними, кістки в околицях столиці регіону виявили члени бригади з пошуку зниклих безвісти.

Як з'ясувалося, кістки належали як дорослим, так і дітям та підліткам.

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Місце звалища

Місце звалища

El Universal

За однією з версій, людей катували зловмисники, а потім позбувалися від кінцівок таким чином. Більших фрагментів тіл ніде не знайшли.

Звалище з кістками

Звалище з кістками

El Universal

Видання підкреслює, що до початку 2019 року серед зниклих безвісти мексиканців значилося близько 40 тисяч осіб. У зв'язку з цим влада змушена формувати цілі бази зниклих, в яких вказуються біометричні фото і відбитки пальців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в Мексиці знайшли щонайменше 166 тіл на місці масового поховання у штаті Веракрус, охопленому війнами між наркокартелями.

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Місце
Мексика
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