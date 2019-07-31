Відрізали голови і зіграли в футбол: в Бразилії кривавий бунт у в'язниці закінчився смертю 57 осіб. Шокуючі фото і відео 18+

У Бразилії в результаті бунту серед ув'язнених в регіональному відновлювальному центрі Альтаміра в північному штаті Пара були вбиті 57 осіб, 16 з яких – обезголовлені.
Шокуючі кадри гри в футбол відрізаними головами опублікували в Daily Mail.
Відзначається, що під час заколоту члени банди з одного тюремного блоку вторглися в інший і підпалили кімнату, в результаті чого багато ув'язнених задихнулися.
Крім того, два співробітника виправних установ були взяті в заручники під час заворушень, а потім звільнені.
Бразильська влада не назвали дві конкуруючі банди, причетні до теракту. Повідомляється, що в'язниця розрахована на 200 ув'язнених, але була зайнята 311 зеками.
Увага! Фото і відео містять сцени насильства. 18+!
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина терориста ІГІЛ розповіла про жахи в Сирії.
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