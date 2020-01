Відразу після повені: у Венеції пересохли канали. Рідкісні кадри

У Венеції (Італія) через сильні відливи практично пересохли всі міські канали.

Як повідомляє Corriere del Veneto, рівень води опустився через відсутність дощів на 50 сантиметрів нижче норми. Аналогічна ситуація спостерігалася також 8 і 9 січня.

За інформацією видання, такого низького рівня води у Венеції не було в останні два роки.

На основних каналах судноплавство триває, але на багатьох малих гондоли сіли на мілину. Канал Гранде залишається судноплавним.

Відзначимо, що ще в листопаді Венеція страждала в результаті найвищого припливу більш ніж за 50 років. Тоді в результаті негоди загинули 2 людини.

Just weeks after serious flooding caused widespread damage, the famous canals of Venice have been left almost completely dry due to exceptionally low tides.



