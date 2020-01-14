Відразу після повені: у Венеції пересохли канали. Рідкісні кадри

У Венеції (Італія) через сильні відливи практично пересохли всі міські канали.

Як повідомляє Corriere del Veneto, рівень води опустився через відсутність дощів на 50 сантиметрів нижче норми. Аналогічна ситуація спостерігалася також 8 і 9 січня.

За інформацією видання, такого низького рівня води у Венеції не було в останні два роки.

У Венеції пересохли канали Corriere del Veneto

На основних каналах судноплавство триває, але на багатьох малих гондоли сіли на мілину. Канал Гранде залишається судноплавним.

Відзначимо, що ще в листопаді Венеція страждала в результаті найвищого припливу більш ніж за 50 років. Тоді в результаті негоди загинули 2 людини.

У Венеції пересохли канали Corriere del Veneto

У Венеції пересохли канали Corriere del Veneto

У Венеції пересохли канали Corriere del Veneto

У Венеції пересохли канали Corriere del Veneto

У Венеції пересохли канали Corriere del Veneto

Just weeks after serious flooding caused widespread damage, the famous canals of Venice have been left almost completely dry due to exceptionally low tides.



Read more on this story here: https://t.co/8yX0mM3TCl pic.twitter.com/N3zDsUUJpJ - Sky News (@SkyNews) 12 січня 2020 р

Дивіться відео на тему:

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами вчених, в найближчі 80 років в світі може статися потоп, що змусить мільярд чоловік, які живуть в районах, що знаходяться не більше ніж на 10 метрів вище рівня моря, покинути свої будинки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!