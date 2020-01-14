Відразу після повені: у Венеції пересохли канали. Рідкісні кадри

У Венеції (Італія) через сильні відливи практично пересохли всі міські канали.
Як повідомляє Corriere del Veneto, рівень води опустився через відсутність дощів на 50 сантиметрів нижче норми. Аналогічна ситуація спостерігалася також 8 і 9 січня.
За інформацією видання, такого низького рівня води у Венеції не було в останні два роки.
У Венеції пересохли канали
Corriere del Veneto
На основних каналах судноплавство триває, але на багатьох малих гондоли сіли на мілину. Канал Гранде залишається судноплавним.
Відзначимо, що ще в листопаді Венеція страждала в результаті найвищого припливу більш ніж за 50 років. Тоді в результаті негоди загинули 2 людини.
У Венеції пересохли канали
Corriere del Veneto
У Венеції пересохли канали
Corriere del Veneto
У Венеції пересохли канали
Corriere del Veneto
У Венеції пересохли канали
Corriere del Veneto
У Венеції пересохли канали
Corriere del Veneto
Just weeks after serious flooding caused widespread damage, the famous canals of Venice have been left almost completely dry due to exceptionally low tides.- Sky News (@SkyNews) 12 січня 2020 р
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