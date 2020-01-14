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14 січня • оновлено в 12:02
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Відразу після повені: у Венеції пересохли канали. Рідкісні кадри

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У Венеції (Італія) через сильні відливи практично пересохли всі міські канали.

Як повідомляє Corriere del Veneto, рівень води опустився через відсутність дощів на 50 сантиметрів нижче норми. Аналогічна ситуація спостерігалася також 8 і 9 січня.

За інформацією видання, такого низького рівня води у Венеції не було в останні два роки.

У Венеції пересохли канали

У Венеції пересохли канали

Corriere del Veneto

На основних каналах судноплавство триває, але на багатьох малих гондоли сіли на мілину. Канал Гранде залишається судноплавним.

Відзначимо, що ще в листопаді Венеція страждала в результаті найвищого припливу більш ніж за 50 років. Тоді в результаті негоди загинули 2 людини.

У Венеції пересохли канали

У Венеції пересохли канали

Corriere del Veneto

У Венеції пересохли канали

У Венеції пересохли канали

Corriere del Veneto

У Венеції пересохли канали

У Венеції пересохли канали

Corriere del Veneto

У Венеції пересохли канали

У Венеції пересохли канали

Corriere del Veneto

У Венеції пересохли канали

У Венеції пересохли канали

Corriere del Veneto

Дивіться відео на тему:

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами вчених, в найближчі 80 років в світі може статися потоп, що змусить мільярд чоловік, які живуть в районах, що знаходяться не більше ніж на 10 метрів вище рівня моря, покинути свої будинки.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Італія Венеція
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