Відразу після голосування: Путін заговорив про свою перемогу

Президент Росії Володимир Путін відразу після голосування висловив упевненість у своїй перемозі.

По закінченню процедури глава російської держави також поспілкувався з журналістами, передає "Дождь".

"Я впевнений в правильності програми, яку пропоную для країни", - сказав Путін після голосування.

Він додав, що буде вважати успішним для себе будь-який відсоток голосів, який дозволить виконувати обов'язки президента.

Як повідомляв "Обозреватель", у Росії 18 березня проходять вибори президента. Відзначається, що на ділянках на Чукотці почався ажіотаж. Уся справа в тому, що виборців "зацікавили" безкоштовними квитками на "Город 312" та Трохима.