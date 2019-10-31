Відправив атомні кораблі: розсекречена найбільша спецоперація Путіна проти НАТО

Російські підводні човни проводять спеціальну операцію в північній частині Атлантичного океану.

Про це повідомляє норвезький телеканал NRK із посиланням на джерела у розвідці. Зазначається, що метою операції є відпрацювання прориву оборони НАТО й таємного підходу до східного узбережжя США.

За інформацією ЗМІ, беруть участь 10 підводних човнів, вісім із яких – атомні. Вони нібито спробують зайти якнайдалі в Атлантичний океан, не будучи виявленими. Джерела стверджують, що це не навчання, а "найбільша з часів холодної війни" спецоперація.

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Розкрилася спецоперація Росії в Атлантичному океані RT

Водночас у Росії все заперечують. Інформоване джерело в силових структурах РФ стверджує, що в заяві телеканалу "багато вигадки", передає "Інтерфакс".

За його словами, російські підводні човни вийшли в Баренцове й Норвезьке моря у процесі планових тренувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі розведення військ у Золотому Росія перекинула на Донбас бійців із підрозділу спеціального призначення та так званих козацьких формувань для ротації й посилення окупаційних військ.

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